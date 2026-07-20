ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στον δρόμο για το Παρίσι: το smart #2 ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:37 - 20 Ιουλ 2026

Στον δρόμο για το Παρίσι: το smart #2 ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενός εκτεταμένου παγκόσμιου προγράμματος δοκιμών, ενόψει της πολυαναμενόμενης παγκόσμιας πρεμιέρας του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον προσεχή Οκτώβριο.

Το smart #2 διανύει αυτή την περίοδο τα τελευταία και πιο απαιτητικά χιλιόμετρα του παγκόσμιου προγράμματος δοκιμών του, πριν πραγματοποιήσει την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον προσεχή Οκτώβριο. Η νέα γενιά του εμβληματικού διθέσιου μοντέλου της smart παίρνει πλέον σάρκα και οστά, πραγματοποιώντας δοκιμές σε δημόσιους δρόμους, κάτω από το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο καμουφλάζ που σχεδίασε η ομάδα Global Design της Mercedes-Benz.

Στις εγκαταστάσεις δοκιμών, η ευελιξία του smart #2 αξιολογήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα πραγματικών αστικών συνθηκών: από ξαφνικά εμπόδια και απότομες αλλαγές λωρίδας έως οδήγηση σε βρεγμένο και ολισθηρό οδόστρωμα. Η συνεχής εξέλιξη της γεωμετρίας του πλαισίου, της σχέσης μετάδοσης του συστήματος διεύθυνσης, της διαδρομής της κρεμαγιέρας και της λειτουργίας της ανάρτησης εξασφαλίζει ότι το μοντέλο παραμένει σταθερό, άμεσο και ιδιαίτερα ευέλικτο, εκεί όπου το χρειάζεται περισσότερο: στην καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Πέρα από την ευελιξία, το απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών στοχεύει να εξασφαλίσει ότι, παρά τις ιδιαίτερα συμπαγείς διαστάσεις του, το smart #2 προσφέρει μία ήρεμη και ποιοτική εμπειρία στο εσωτερικό του και υψηλά επίπεδα άνεσης.

Για τον λόγο αυτό, η smart πραγματοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα πιστοποίησης των χαρακτηριστικών NVH (Noise, Vibration, Harshness – Θόρυβος, Κραδασμοί και Τραχύτητα λειτουργίας) σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα δοκιμών, όπως αεροδυναμική σήραγγα, ακουστικό θάλαμο, τετραϋδραυλική πλατφόρμα δοκιμών με ελεγχόμενη θερμοκρασία, πίστες εξέλιξης και δημόσιο οδικό δίκτυο. Οι μηχανικοί αξιολόγησαν κάθε πιθανή πηγή θορύβου και κραδασμών, από τον αεροδυναμικό και τον θόρυβο κύλισης έως τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, τη θερμική συμπεριφορά, τους μικροθορύβους, τις τριβές μεταξύ εξαρτημάτων και τη συνολική ποιότητα του ηχητικού περιβάλλοντος στην καμπίνα.

Δοκιμάζοντας διαφορετικές συνθέσεις ελαστικών σε τραχιά άσφαλτο, αυλακωτό σκυρόδεμα και διαδρομές υψηλής ταχύτητας, οι μηχανικοί αναζήτησαν τη χρυσή τομή ανάμεσα στη χαμηλή αντίσταση κύλισης – για μέγιστη ηλεκτρική αυτονομία – και στην αποτελεσματική μείωση του θορύβου. Παράλληλα, για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια αξιοπιστία, το smart #2 υποβλήθηκε σε εξαντλητικές δοκιμές αντοχής σε κακοτράχαλες επιφάνειες, συνεχείς ανωμαλίες του οδοστρώματος και δρόμους με λακκούβες, προσομοιώνοντας τις πραγματικές συνθήκες της καθημερινής οδήγησης στην πόλη. Ειδικές δοκιμές πρόσκρουσης αναπαρήγαγαν επίσης συνηθισμένα αστικά σενάρια, όπως η επαφή με κράσπεδα ή το πέρασμα από βαθιές λακκούβες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:54

Tο PEUGEOT 2008 διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100

Οικονομία
20/07/2026 - 15:54

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:51

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:43

Προκλητικός Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:37

Στον δρόμο για το Παρίσι: το smart #2 ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:36

30.000.000 οχήματα GAC: ένα παγκόσμιο ορόσημο που περνά και από την Ελλάδα

Πολιτική
20/07/2026 - 15:33

Τσουκαλάς: Για τη ΝΔ τα σκάνδαλα είναι κανονικότητα, μας καλεί να τα συνηθίσουμε

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 15:29

ΕΤΒΑ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για έργα του ΤΑΑ Ελλάδα 2.0, προϋπολογισμού €50 εκατ.

Πολιτική
20/07/2026 - 15:24

Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 15:20

Η κυβερνητική αφωνία για το Άργος τα λέει όλα

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:16

Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

Πολιτική
20/07/2026 - 15:15

Επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:13

Αμερικανική Ακτοφυλακή: Ανανέωση της συμμετοχής της Ελλάδος στην Πρωτοβουλία «QUALSHIP 21» την περίοδο 2026-2027

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:06

PCT: Διπλή διάκριση για την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

ΥΔΡΕΥΣΗ
20/07/2026 - 15:04

ΥΠΕΝ: Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Πρόσκληση €65 εκατ. για έργα ύδρευσης

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:56

Στάρμερ: Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:52

Μελέτη ΣΕΒΤ-ΙΟΒΕ: Στρατηγικός πυλώνας της οικονομίας η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Πολιτική
20/07/2026 - 14:50

Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» αναφέρει για ΕΛ.Α.Σ. - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:46

Κομισιόν: Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress για παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:30

Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στην Οδησσό - Δέκα νεκροί

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση στη διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com

Οικονομία
20/07/2026 - 14:19

Απάντηση Στουρνάρα σε Αποστολάκη: Η τιμολόγηση στα ασφάλιστρα υγείας είναι ελεύθερη

Πολιτική
20/07/2026 - 14:16

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους

Υγεία
20/07/2026 - 14:15

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα – Αναλυτικές οδηγίες

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:04

Στρατηγική συνεργασία Grant Thornton και ECHMES για την ενίσχυση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:02

Σχοινάς: Ενισχύεται ο ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη – Προτεραιότητα η ασφάλεια των τροφίμων

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:50

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν

Νομίσματα
20/07/2026 - 13:42

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/07/2026 - 13:37

Γέλιο, δοκιμασίες και απρόβλεπτες ατάκες στο event της Allwyn για τις 5 κορυφαίες ομοσπονδίες: Ο ορισμός pick n’ rol και η θέση libero

Πολιτική
20/07/2026 - 13:26

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε έμπρακτα με 150 εκατ. ευρώ τον πρωτογενή τομέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ