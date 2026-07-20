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Στρατηγική συνεργασία Grant Thornton και ECHMES για την ενίσχυση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιχειρήσεις
14:04 - 20 Ιουλ 2026

Στρατηγική συνεργασία Grant Thornton και ECHMES για την ενίσχυση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Η Grant Thornton και η ECHMES προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων της Grant Thornton στους τομείς του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, ανταποκρινόμενες στις αυξανόμενες ανάγκες των οργανισμών για ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κανονιστικό περιβάλλον.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή δημιουργείται μια ενισχυμένη ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημόνων, η οποία θα προσφέρει ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και διαχείριση, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και συμμόρφωση, τη δέουσα περιβαλλοντική και κοινωνική εκτίμηση, την υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και θέματα πράσινης μετάβασης.

Η συνεργασία αξιοποιεί τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία της ECHMES σε περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά έργα, σε συνδυασμό με το πολυδιάστατο συμβουλευτικό αποτύπωμα και τη διεθνή παρουσία της Grant Thornton, δημιουργώντας ισχυρές προϋποθέσεις για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε επιχειρήσεις, επενδυτές και οργανισμούς. Η ECHMES - μεταξύ άλλων - φέρει μοναδική εμπειρία στην βιώσιμη ανάπτυξη της Χημικής, Εξορυκτικής, Μεταλλουργικής, Ενεργειακής Βιομηχανίας, καθώς και στις κρίσιμες και στρατηγικές ορυκτές πρώτες ύλες.

Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητα της Grant Thornton να υποστηρίζει έργα στρατηγικής σημασίας που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και τις σύγχρονες κανονιστικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις, προσφέροντας συνδυασμένη συμβουλευτική, τεχνική και επιστημονική εξειδίκευση.

Με αφορμή τη συνεργασία, ο Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton, δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία με την ECHMES αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του οράματός μας για τη συνεχή ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Σε ένα περιβάλλον όπου η ενεργειακή μετάβαση και η περιβαλλοντική συμμόρφωση αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, η ενίσχυση της ομάδας μας με εξειδικευμένη τεχνογνωσία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία ενισχύουμε ουσιαστικά τις δυνατότητές μας, δημιουργώντας μια ισχυρή ομάδα που συνδυάζει συμβουλευτική, τεχνική και επιστημονική εξειδίκευση, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας.»

Αναφερόμενος στη στρατηγική συνεργασία, ο Κωνσταντίνος Καζάς, Partner, Advisory Leader της Grant Thornton, σημείωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ECHMES για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, καθώς και ιδιαίτερα την Κατερίνα Αδάμ για τη συμβολή της στην οικοδόμηση αυτής της στρατηγικής σύμπραξης. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη Grant Thornton και την ECHMES, καθώς φέρνει κοντά δύο ομάδες με συμπληρωματική τεχνογνωσία, κοινό όραμα και ισχυρή δέσμευση στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, ενισχύουμε την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες προκλήσεις στους τομείς του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, προσφέροντας ακόμη πιο ολοκληρωμένες λύσεις και ουσιαστική υποστήριξη στους στρατηγικούς στόχους των οργανισμών.»

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Στεφάνου, Head of Energy της Grant Thornton Greece, σημείωσε: «Η συνεργασία με την ECHMES ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμα του τομέα Energy & Νatural Resources της Grant Thornton και διευρύνει τις δυνατότητές μας σε κρίσιμα πεδία που συνδέονται με το Περιβάλλον και την Ενέργεια. Η συνδυασμένη εμπειρία ειδικών μάς, μας επιτρέπει να παρέχουμε ακόμη πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων, την υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων και την πράσινη μετάβαση, καθώς και εξειδικευμένων θεμάτων της βιομηχανίας, όπως οι κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες. Δημιουργούμε έτσι μια ισχυρή πλατφόρμα εξειδίκευσης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς και στις ανάγκες των πελατών μας.»

Η Κατερίνα Αδάμ, Ιδρυτικό μέλος και Επιστημονικός Σύμβουλος της ECHMES σε θέματα Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης , ανέφερε: «Η συνεργασία με την Grant Thornton σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό νέο κεφάλαιο για την ομάδα της ECHMES . Από την ίδρυσή μας το 1994, μέχρι σήμερα επενδύσαμε στην επιστημονική γνώση, στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Σήμερα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έναν οργανισμό που μοιράζεται τις ίδιες αξίες και τη δική μας προσήλωση στην αριστεία. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας που θα επιθυμήσουν να επωφεληθούν από αυτή μας τη σύμπραξη και την αγορά συνολικά».

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