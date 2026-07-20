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Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ
Ναυτιλία
15:16 - 20 Ιουλ 2026

Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Υπό κατάρρευση βρίσκεται η ναυτιλιακή κίνηση στο Στενό του Ορμούζ, καθώς η κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης και οι αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας οδηγούν σε δραματική μείωση των διελεύσεων από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Τα στοιχεία της Clarksons αποτυπώνουν το μέγεθος της ανατροπής. Ο επταήμερος κινητός μέσος όρος των διελεύσεων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου έχει περιοριστεί σε περίπου δύο πλοία, από έξι μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 67%.

Ακόμη πιο ενδεικτική είναι η συνολική εικόνα της ναυσιπλοΐας. Ο μέσος αριθμός διελεύσεων όλων των τύπων πλοίων υποχώρησε από περίπου 36 σε μόλις 15 πλοία, σημειώνοντας πτώση άνω του 58% μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας.

Η απότομη συρρίκνωση της κίνησης καταγράφεται ενώ η απειλή για την εμπορική ναυτιλία εντείνεται, μετά και τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι δύο αγνώστων στοιχείων πετρελαιοφόρα υπέστησαν εκρήξεις και ακινητοποιήθηκαν ενώ επιχειρούσαν να κινηθούν μέσω της νότιας διόδου των Στενών.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν ότι τα δύο πλοία είχαν εισέλθει σε διαδρομή την οποία χαρακτήρισαν μη ασφαλή ή ναρκοθετημένη, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιήσουν τα ονόματα και τις σημαίες των πλοίων ή να παρουσιάσουν στοιχεία για πιθανές απώλειες και ζημιές.

Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Την ίδια ώρα, η UK Maritime Trade Operations (UKMTO) εξέδωσε προειδοποίηση για πλοίο που φέρεται να είχε τυλιχτεί στις φλόγες περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Kumzar, στο Ομάν. Η UKMTO ανέφερε ότι οι πληροφορίες προήλθαν από στρατιωτικές αρχές, διευκρινίζοντας όμως ότι η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ανεπιβεβαίωτη.

Η Τεχεράνη ανεβάζει παράλληλα ακόμη περισσότερο τους τόνους, προειδοποιώντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν μη ασφαλή για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετροχημικών όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η ιρανική πλευρά χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία, προειδοποιώντας ότι δεν θα πρέπει να περάσει «ούτε μία σταγόνα» πετρελαίου ή φυσικού αερίου όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον συνέχισε για ένατη διαδοχική ημέρα τα πλήγματα κατά του Ιράν, με την US Central Command να υποστηρίζει ότι το τελευταίο κύμα επιχειρήσεων αποσκοπεί στον περιορισμό της δυνατότητας της Τεχεράνης να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που κινούνται στις θαλάσσιες οδούς του στενού.

Η μεγάλη υποχώρηση των διελεύσεων δημιουργεί πλέον ένα κρίσιμο ερώτημα για τη διεθνή ναυτιλία, εάν τα Στενά του Ορμούζ οδηγούνται σε έναν de facto αποκλεισμό της εμπορικής ναυσιπλοΐας, χωρίς να απαιτείται ένα επίσημο και πλήρες κλείσιμο του περάσματος.

Για πλοιοκτήτες, operators, ναυλωτές και ασφαλιστές, άλλωστε, το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο εάν το Ιράν θα ανακοινώσει επισήμως το κλείσιμο του στενού. Είναι εάν ο επιχειρησιακός και ασφαλιστικός κίνδυνος γίνει τόσο υψηλός ώστε τα ίδια τα πλοία να σταματήσουν να περνούν.

Και τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει.

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