ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι Χούθι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας
Ειδήσεις
16:04 - 20 Ιουλ 2026

Οι Χούθι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ άμεσα, σύμφωνα με δήλωση του στρατιωτικού εκπροσώπου της οργάνωσης σε τηλεοπτικό μήνυμα.  

Στην ανακοίνωσή τους, οι Χούθι γνωστοποίησαν ότι προχωρούν στην επιβολή «θαλάσσιου εμπάργκο κατά του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού», επικαλούμενοι την αρχή του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», διευκρινίζοντας ότι η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα από τη στιγμή της δημοσιοποίησής της.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στη συνεχιζόμενη, όπως τη χαρακτηρίζει, «άδικη και καταπιεστική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού επί σχεδόν 12 χρόνια, στη λεηλασία των πόρων μας και στην επιβολή ενός συνολικού αποκλεισμού στα λιμάνια και τα αεροδρόμιά μας από ξηρά, θάλασσα και αέρα» από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το Reuters, την προηγούμενη εβδομάδα οι Χούθι εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας το Ριάντ ότι προχώρησε στον βομβαρδισμό αεροδρομίου που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, ενέργεια που, όπως υποστηρίζουν, παραβίασε την τετραετή εκεχειρία ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τη φιλοϊρανική οργάνωση.

Οι συγκεκριμένες επιθέσεις ήταν οι πρώτες που ανέλαβαν οι Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά την έναρξη της άτυπης εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 2022, έπειτα από τις επιθέσεις της οργάνωσης σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού βασιλείου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο
Ειδήσεις

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Κικίλιας: Περισσότερα πλοία, φθηνότερα εισιτήρια στη Ραφήνα – Διαβούλευση για το μέλλον του λιμανιού το φθινόπωρο
Ναυτιλία

Κικίλιας: Περισσότερα πλοία, φθηνότερα εισιτήρια στη Ραφήνα – Διαβούλευση για το μέλλον του λιμανιού το φθινόπωρο

Μελέτη EY-Parthenon: Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό οδικό χάρτη
Ναυτιλία

Μελέτη EY-Parthenon: Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό οδικό χάρτη

Σε ανοδική τροχιά η ελληνική ναυτιλία: Στα 1.871 πλοία μετά την αύξηση 1,8% τον Μάιο
Ναυτιλία

Σε ανοδική τροχιά η ελληνική ναυτιλία: Στα 1.871 πλοία μετά την αύξηση 1,8% τον Μάιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/07/2026 - 16:15

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:11

Alpha Bank: Υλοποιεί το πρόγραμμα Alpha Way Change Agents Program και διευρύνει τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:04

Οι Χούθι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 16:00

Clever Point και REVOIL σε συνεργασία για την ανάπτυξη του δικτύου και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης καταναλωτών

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:58

Κικίλιας από Αμοργό: Νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης – Σχεδιάζουμε το μέλλον με επίκεντρο τις ανάγκες των νησιωτών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:54

Tο PEUGEOT 2008 διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100

Οικονομία
20/07/2026 - 15:54

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:51

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:43

Προκλητικός Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:37

Στον δρόμο για το Παρίσι: Το smart #2 ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:36

30.000.000 οχήματα GAC: ένα παγκόσμιο ορόσημο που περνά και από την Ελλάδα

Πολιτική
20/07/2026 - 15:33

Τσουκαλάς: Για τη ΝΔ τα σκάνδαλα είναι κανονικότητα, μας καλεί να τα συνηθίσουμε

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 15:29

ΕΤΒΑ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για έργα του ΤΑΑ Ελλάδα 2.0, προϋπολογισμού €50 εκατ.

Πολιτική
20/07/2026 - 15:24

Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 15:20

Η κυβερνητική αφωνία για το Άργος τα λέει όλα

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:16

Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

Πολιτική
20/07/2026 - 15:15

Επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:13

Αμερικανική Ακτοφυλακή: Ανανέωση της συμμετοχής της Ελλάδος στην Πρωτοβουλία «QUALSHIP 21» την περίοδο 2026-2027

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:06

PCT: Διπλή διάκριση για την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

ΥΔΡΕΥΣΗ
20/07/2026 - 15:04

ΥΠΕΝ: Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Πρόσκληση €65 εκατ. για έργα ύδρευσης

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:56

Στάρμερ: Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:52

Μελέτη ΣΕΒΤ-ΙΟΒΕ: Στρατηγικός πυλώνας της οικονομίας η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Πολιτική
20/07/2026 - 14:50

Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» κι έγινε ΕΛΑΣ - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:46

Κομισιόν: Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress για παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:30

Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στην Οδησσό - Δέκα νεκροί

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση στη διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com

Οικονομία
20/07/2026 - 14:19

Απάντηση Στουρνάρα σε Αποστολάκη: Η τιμολόγηση στα ασφάλιστρα υγείας είναι ελεύθερη

Πολιτική
20/07/2026 - 14:16

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους

Υγεία
20/07/2026 - 14:15

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα – Αναλυτικές οδηγίες

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:04

Στρατηγική συνεργασία Grant Thornton και ECHMES για την ενίσχυση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ