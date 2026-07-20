Οι Χούθι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ άμεσα, σύμφωνα με δήλωση του στρατιωτικού εκπροσώπου της οργάνωσης σε τηλεοπτικό μήνυμα.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Χούθι γνωστοποίησαν ότι προχωρούν στην επιβολή «θαλάσσιου εμπάργκο κατά του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού», επικαλούμενοι την αρχή του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», διευκρινίζοντας ότι η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα από τη στιγμή της δημοσιοποίησής της.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στη συνεχιζόμενη, όπως τη χαρακτηρίζει, «άδικη και καταπιεστική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού επί σχεδόν 12 χρόνια, στη λεηλασία των πόρων μας και στην επιβολή ενός συνολικού αποκλεισμού στα λιμάνια και τα αεροδρόμιά μας από ξηρά, θάλασσα και αέρα» από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το Reuters, την προηγούμενη εβδομάδα οι Χούθι εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας το Ριάντ ότι προχώρησε στον βομβαρδισμό αεροδρομίου που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, ενέργεια που, όπως υποστηρίζουν, παραβίασε την τετραετή εκεχειρία ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τη φιλοϊρανική οργάνωση.

Οι συγκεκριμένες επιθέσεις ήταν οι πρώτες που ανέλαβαν οι Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά την έναρξη της άτυπης εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 2022, έπειτα από τις επιθέσεις της οργάνωσης σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού βασιλείου.