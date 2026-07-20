Αμερικανική Ακτοφυλακή: Ανανέωση της συμμετοχής της Ελλάδος στην Πρωτοβουλία «QUALSHIP 21» την περίοδο 2026-2027

Από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι με επιστολή του αρμόδιου γραφείου της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, ενημερωθήκαμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανανέωσης της συμμετοχής της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «QUALSHIP 21» για το χρονικό διάστημα 2026-2027. Η εν λόγω Πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει από το 2001, καθιερώνοντας ένα σύστημα αξιολόγησης ποιότητας και παροχής κινήτρων για πλοία υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε λιμένες των Η.Π.Α.

Η ανωτέρω Απόφαση αποτελεί αναγνώριση της Ελλάδος ως ποιοτικό Κράτος Σημαίας (Quality FlagState) και βασίζεται, σύμφωνα με την επιστολή, στην εξαιρετική απόδοση των υπό Ελληνική Σημαία πλοίων κατά τους ελέγχους Κράτους Λιμένα (PortStateControl) της Αμερικανικής Ακτοφυλακής κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών ετών. Σημειώνεται ότι για το εν λόγω διάστημα, το ποσοστό κράτησης πλοίων υπό ελληνική σημαία που επιθεωρήθηκαν σε λιμένες των Η.Π.Α. είναι μικρότερο του 1%, το οποίο συνιστά βασική προϋπόθεση για την αποδοχή, εκ μέρους της Ναυτιλιακής Διοίκησης των ΗΠΑ, μιας χώρας να συμμετάσχει στην εν λόγω πρωτοβουλία.

Επισημαίνεται ότι στόχος της Πρωτοβουλίας «QUALSHIP 21» είναι η εξάλειψη της ναυτιλίας μειωμένων επιπέδων ασφαλείας με ταυτόχρονη επιβράβευση των Ναυτιλιακών Διοικήσεων καθώς και των πλοίων και των ναυτιλιακών εταιρειών, που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη ναυτική ασφάλεια (maritimesafety and security), προάγοντας την ποιοτική ναυτιλία (Quality Shipping).

Με την Απόφαση αυτή, τα πλοία υπό ελληνική σημαία που πληρούν τα σχετικά κριτήρια της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και θα χαρακτηρισθούν ως Q21, θα τύχουν προνομίων (π.χ. ελάττωση του αριθμού επιθεωρήσεων Κράτους Λιμένα για τα Φ/Γ πλοία, μείωση του εύρους των επιθεωρήσεων για τα Δ/Ξ, εφοδιασμός με πιστοποιητικό ποιότητας κ.λπ.), κατά τις προσεγγίσεις τους στους λιμένες των Η.Π.Α.

Το έργο αυτό αποτελεί απόρροια της αμοιβαίας προσπάθειας τόσο από πλευράς της ναυτιλιακής βιομηχανίας όσο και της ναυτιλιακής διοίκησης να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο της Ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας και της Ελληνικής Σημαίας εν γένει.