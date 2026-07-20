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30.000.000 οχήματα GAC: ένα παγκόσμιο ορόσημο που περνά και από την Ελλάδα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:36 - 20 Ιουλ 2026

30.000.000 οχήματα GAC: ένα παγκόσμιο ορόσημο που περνά και από την Ελλάδα

Νίκος Λιβανός
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Πρόσφατα, δόθηκαν αριθμοί που αποτύπωσαν το μέγεθος της αυτοκινητοβιομηχανίας GAC και αφηγούνται ξεκάθαρα την πορεία και την εξέλιξη της.

Το 30εκατομμυριοστό ολοκληρωμένο όχημα της Guangzhou Automobile Group [GAC] βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στις 16 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην 29χρονη πορεία του Ομίλου της GAC.

Αναμφισβήτητα, πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται μια διαδρομή που ξεκίνησε από την παραγωγή για την εγχώρια αγορά και εξελίχθηκε σε ένα διεθνές βιομηχανικό αποτύπωμα, το οποίο σήμερα εκτείνεται σε 110 χώρες και περιοχές.

Η GAC διαθέτει περισσότερα από 746 σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης, 7 παραγωγικές μονάδες εκτός Κίνας και 9 διεθνείς αποθήκες ανταλλακτικών.

Το 30 εκατομμυριοστό όχημα ήταν ένα GAC M8 PHEV (δεξιοτίμονο), γνωστό στις διεθνείς αγορές ως GN8. Η επιλογή ενός εξαγωγικού μοντέλου για το συγκεκριμένο ορόσημο ήταν απόλυτα συμβολική. Αντανακλά τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της GAC προς τη διεθνή αγορά, την ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη οχημάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες διαφορετικών χωρών και περιοχών.

Από την παραγωγική κλίμακα στη διεθνή παρουσία

Η GAC αναπτύχθηκε επί δεκαετίες μέσα από συνεργασίες με κατασκευαστές όπως η Toyota και η Honda, αποκτώντας σημαντική τεχνογνωσία στη λιτή παραγωγή, στον ποιοτικό έλεγχο και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, δημιούργησε και ανέπτυξε τις δικές της μάρκες και προϊοντικές οικογένειες, όπως οι GAC, AION και HYPTEC.

Ανάμεσά τους, η AION αποτελεί τον αποκλειστικά προσανατολισμένο στην ηλεκτροκίνηση βραχίονα του Ομίλου και βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή της διεθνούς του επέκτασης.

Η δυναμική της ΑΙΟΝ είναι ήδη μετρήσιμη. Το 2025, η GAC εξήγαγε περισσότερα από 130.000 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση άνω του 47%.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τις 120.000 μονάδες, αυξημένες κατά 132% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συνολικά, οι αποστολές οχημάτων της στις διεθνείς αγορές έχουν υπερβεί τις 540.000 μονάδες.

Ετσι λοιπόν διαπιστώνουμε πως οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν ξεκάθαρα πως οι αγορές εκτός Κίνας δεν αποτελούν πλέον μια συμπληρωματική δραστηριότητα για την GAC, αλλά μετατρέπονται σε έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης του Ομίλου.

Η Ευρώπη στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής

Η ευρωπαϊκή παρουσία της GAC AION αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς H στρατηγική του Ομίλου μετακινείται σταδιακά από τις απλές εξαγωγές προς την τοπική παραγωγή, τη δημιουργία και ανάπτυξη ισχυρών δικτύων διανομής και εξυπηρέτησης και την ανάπτυξη προϊόντων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με τη Magna Steyr στο Graz της Αυστρίας. Στις εγκαταστάσεις της ξεκίνησε αρχικά η παραγωγή του ηλεκτρικού C-SUV, AION V και, τον Μάρτιο του 2026, ακολούθησε του AION UT, το ξεχωριστό, compact ηλεκτρικό hatchback της μάρκας.

Ασφαλώς, η εξέλιξη αυτή έχει ουσιαστική βαρύτητα, αφού η αμιγώς ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την AION πιο κοντά στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, ενισχύει την προσαρμογή των μοντέλων στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών και μετατρέπει την παρουσία της μάρκας στην Ευρώπη σε μακροπρόθεσμη βιομηχανική δέσμευση.

Πρόκειται για αυτοκίνητα που σχεδιάζονται με ευρωπαϊκή προσέγγιση στο σχεδιαστικό κέντρο της GAC στο Μιλάνο και παράγονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, απευθυνόμενα άμεσα στις τάσεις και ανάγκες του Ευρωπαίου καταναλωτή.

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