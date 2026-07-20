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Τσουκαλάς: Για τη ΝΔ τα σκάνδαλα είναι κανονικότητα, μας καλεί να τα συνηθίσουμε
Πολιτική
15:33 - 20 Ιουλ 2026

Τσουκαλάς: Για τη ΝΔ τα σκάνδαλα είναι κανονικότητα, μας καλεί να τα συνηθίσουμε

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κ. Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να ποδηγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.  

«Ο ίδιος, από το βήμα του press room, έχει πολλάκις αμφισβητήσει το τεκμήριο της αθωότητας. Το θυμάται à la carte, οπότε τον βολεύει, όταν πρόκειται για “γαλάζια” στελέχη ή τον αγαπημένο τους κ. Ντίλιαν», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Προσθέτει ότι «είναι ο ίδιος που μας λέει “και τι έγινε που παραπέμπονται 22 στελέχη της κυβέρνησης”, σαν να μην τρέχει τίποτα».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «για τη Νέα Δημοκρατία τα σκάνδαλα και η διαφθορά είναι κανονικότητα και μας καλεί να τη συνηθίσουμε». «Τον ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε», σχολιάζει.

Απευθύνει ερώτημα δε «πόσο χρόνο χρειάζεται για να καταφέρει να σχολιάσει την καταδίκη για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία του κ. Μελά, του πρώην υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία προέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως εκλεκτού του κ. Μητσοτάκη;».

Θέλει θράσος να απαιτεί συγγνώμη η κυβέρνηση

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «θέλει θράσος να απαιτεί συγγνώμη η κυβέρνηση που πλέον αποδεδειγμένα και με σφραγίδα της δικαιοσύνης λεηλάτησε το δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Εν είδει υστερόγραφου, στην απάντηση του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «πάει πολύ, το κόμμα που έγραφε τα δημοσιονομικά στοιχεία σε χαρτοπετσέτες και τα έδινε στο Eurogroup αφήνοντας τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, να μιλά για “μαθηματικά Ανδρουλάκη”».

Αναφέρει ακόμα: «Κατάπιε τη γλώσσα του ο κ. Μαρινάκης; Δεν ήξερε πόσο στοίχιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που με στόμφο υποσχόταν το 2019 ο κ. Μητσοτάκης αλλά εφάρμοσε πιο πιστά και από τον συντάκτη του; Τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα είχαν κοστολογήσει;».

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