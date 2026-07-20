Επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης

Στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας επιστρέφει ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο την υπόθεσή του στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μηταράκης είχε αποχωρήσει για ένα διάστημα από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ενώ είχε προχωρήσει ο ίδιος σε αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέταση της υπόθεσης και να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Η επιστροφή του στα καθήκοντά του ακολουθεί τις αποφάσεις αρχειοθέτησης που γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για σειρά φακέλων που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Αχ. Καραμανλή, οι σχετικές δικογραφίες αρχειοθετήθηκαν, καθώς από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία ή ενδείξεις που να καταδεικνύουν την τέλεση αξιόποινων πράξεων.