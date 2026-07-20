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Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους
Πολιτική
14:16 - 20 Ιουλ 2026

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους

Reporter.gr Newsroom
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Τον δήμο Νεάπολης – Συκεών επισκέφθηκε σήμερα (20/7) ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και έγινε δεκτός από τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη.

«Η Σελεσάο έχει κατακτήσει πέντε φορές το Παγκόσμιο. Ο δήμαρχος οκτώ φορές νικητής» σημείωσε χαριτολογώντας για τον κ. Δανιηλίδη σε ρυθμούς… ποδοσφαίρου, και υπογράμμισε το έργο του επί σειρά ετών στην αυτοδιοίκηση.

«Ο νόμος που ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, πριν από μερικές εβδομάδες, καταδικάζει την τοπική αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό και σε πολιτική απαξίωση και λόγω του νέου εκλογικού συστήματος αλλά και λόγω του ότι δεν επενδύει στη διαβούλευση. Είναι η κουλτούρα του κλειστού συστήματος του επιτελικού κράτους. Γι’ αυτό πρέπει οι αυτοδιοικητικοί – ο Σίμος Δανιηλίδης το ξέρει πάρα πολύ καλά – να αντισταθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που απαξιώνει έναν από τους βασικούς πυλώνες ποιότητας της δημοκρατίας, έναν πυλώνα που είναι πολύ κοντά στη καθημερινότητα των ανθρώπων» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Νωρίτερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκε την υπαίθρια αγορά κοντά στο δημαρχείο.

«Η κυβέρνηση αντί να δώσει λύσεις, βλέπουμε συνεχώς να κάνει μπαλώματα. Και μιλώ ειδικά για το θέμα της ακρίβειας.

Τη μία μας λένε για μείωση στο ράφι, αλλά …από Σεπτέμβρη, λες και το καλοκαίρι δεν έχει οικονομικές δυσκολίες. Από την άλλη ότι θα έχουμε 2.000 κωδικούς με χαμηλές τιμές, αλλά αυτούς τους κωδικούς θα τους προσδιορίσουν τα σούπερ μάρκετ εθελοντικά.

Η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Θα τελειώσει μόνο με την πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί την κοινωνία, δεν δίνει απαντήσεις, δεν δίνει λύσεις, γιατί πολύ απλά δεν θέλει να συγκρουστεί με τα οικονομικά συμφέροντα που κερδίζουν είτε στον τομέα της υγείας, είτε στην εμπορία τροφίμων, είτε από τα τιμολόγια ενέργειας. Δεν μπαίνουν κανόνες στην αγορά, δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά, υπάρχει ασυδοσία.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς.

Εμείς, λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Γιατί ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός, είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας με πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον» επισήμανε επιπλέον.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών τόνισε ότι «η παρουσία του Προέδρου και οι δεσμεύσεις του είναι μια ελπίδα για εμάς που έχουμε πάρει απόφαση ζωής να αφοσιωθούμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί στα τόσα χρόνια που υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση – και είναι πολλά – τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι τα χειρότερα χρόνια θεσμικά και λειτουργικά με τον στραγγαλισμό ο οποίος ξεκίνησε πριν από 7-8 χρόνια και τον οικονομικό πλέον στραγγαλισμό, ο οποίος οδηγεί την τοπική αυτοδιοίκηση σε χρεοκοπία».

Όπως είπε, «το επιχείρημα ότι τα χρήματα τα οποία υπάρχουν αυτό το διάστημα είναι πάρα πολλά και ποτέ δεν παρουσιάστηκαν, μπορεί να έχει κάποια βάση εξαιτίας του Ταμείου Ανάκαμψης, εξαιτίας του ΕΣΠΑ και εξαιτίας του Πράσινου Ταμείου. Ναι, υπήρχαν και υπάρχουν ως έναν βαθμό διαθέσιμα αρκετά κονδύλια για έργα. Αυτό, όμως, δεν καλύπτει το ότι διανέμονται με «γκρίζες» διαδικασίες κάτω από το τραπέζι «κατόπιν ενεργειών μου».

Με αυτό το έναυσμα ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε δηκτικά για την αξιοπιστία της κυβέρνησης:

«Θυμάστε ποτέ μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ψηφοφορίας στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση να μεσολαβεί η διακοπή του Αυγούστου; Το πνεύμα της αναθεώρησης είναι ότι μεταξύ των δύο ψηφοφοριών γίνεται ένας διάλογος με την κοινωνία για αυτά που προτείνουν η κυβέρνηση και τα κόμματα. Είναι τέτοιος ο σεβασμός του Πρωθυπουργού στο Σύνταγμα, -όπως άλλωστε και στην αυτοδιοίκηση και στο κοινοβούλιο, όπου έχουμε δει πάρα πολλές εκτροπές τα τελευταία χρόνια-, που επέλεξε ο μήνας της δημόσιας συζήτησης να είναι ο Αύγουστος, που ο κόσμος τις περισσότερες φορές, αν έχει τη δυνατότητα, επιλέγει να πάει διακοπές.

Εδώ, λοιπόν, μιλάμε για μία κουλτούρα «εγώ και η παρέα μου στο Μαξίμου, όλα τα υπόλοιπα είναι επιμέρους». Αυτή η κουλτούρα πρέπει να ηττηθεί, δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία, στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια τη Δημοκρατία.

Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης πολίτης πρέπει να δει αυτά τα συμπτώματα, όχι ως επιμέρους, αλλά ως επικίνδυνα συμπτώματα για το μέλλον της χώρας».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 14:33
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