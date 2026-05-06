BMW: Πτώση 25% στα κέρδη το α’ τρίμηνο

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία BMW ανακοίνωσε αισθητή υποχώρηση στα κέρδη του πρώτου τριμήνου, καθώς ο σκληρός ανταγωνισμός στην κινεζική αγορά και οι πιέσεις από τους δασμούς επηρέασαν αρνητικά την απόδοσή της. Παρ’ όλα αυτά, διατήρησε προς το παρόν αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τετάρτης, τα κέρδη προ φόρων για το τρίμηνο μειώθηκαν κατά 25%, φτάνοντας τα 2,3 δισ. ευρώ (2,70 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας ελαφρώς τις προβλέψεις των αναλυτών που τα τοποθετούσαν στα 2,2 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, καταγράφοντας πτώση 8,1% και φτάνοντας τα 31,0 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει το Reuters.

Την ίδια στιγμή, ανταγωνιστές όπως η Mercedes-Benz και η Audi κάνουν λόγο για ένα δύσκολο ξεκίνημα στο 2026, εν μέσω ανησυχιών για αυξημένους δασμούς από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι Κινέζοι κατασκευαστές ενισχύουν τη θέση τους στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων παγκοσμίως και αρχίζουν να επεκτείνουν την παρουσία τους και στην Ευρώπη.

Όπως συμβαίνει με πολλούς κατασκευαστές, η BMW επιδιώκει τη μείωση του κόστους ώστε να αντισταθμίσει την πίεση από τους δασμούς και το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας επιβράδυνσης της αγοράς αυτοκινήτου.

Ωστόσο, σε αντίθεση με εταιρείες όπως η Volkswagen και η Mercedes-Benz, μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να προχωρήσει σε αυτές τις προσαρμογές χωρίς να καταφύγει σε απολύσεις.