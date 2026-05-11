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Aramco: Στα $32,5 δισ. τα καθαρά κέρδη με το πετρέλαιο στα ύψη λόγω πολέμου
Επιχειρήσεις
10:58 - 11 Μάι 2026

Aramco: Στα $32,5 δισ. τα καθαρά κέρδη με το πετρέλαιο στα ύψη λόγω πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Η Aramco ανακοίνωσε αύξηση 25% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε αναταράξεις στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και οδήγησε σε άνοδο των τιμών.  

Η εταιρεία, με έδρα τη Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε ότι κατάφερε να διοχετεύσει μέρος των εξαγωγών της μέσω αγωγού, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τη σύγκρουση.

Το Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, σημείωσε άνοδο 2,58% φτάνοντας τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα άνω των 119 δολαρίων που είχαν καταγραφεί στη διάρκεια του πολέμου, αλλά εξακολουθεί να είναι αισθητά υψηλότερη σε σχέση με τα περίπου 70 δολάρια στα τέλη Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες.

Πίεση στον αγωγό Ανατολής–Δύσης

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, δήλωσε ότι ο αγωγός East-West Pipeline, που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία από τα ανατολικά κοιτάσματα έως την Ερυθρά Θάλασσα, λειτουργεί πλέον στο μέγιστο της δυναμικότητάς του, μεταφέροντας περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Όπως σημείωσε, «ο αγωγός συμβάλλει στον μετριασμό των επιπτώσεων του παγκόσμιου ενεργειακού σοκ και προσφέρει ανακούφιση στους πελάτες».

Παρά την πλήρη αξιοποίηση, η δυνατότητα αυτή καλύπτει μόνο μέρος της συνολικής παραγωγής της Aramco, η οποία στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 11,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 32,5 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, σημειώνοντας άνοδο 25% σε ετήσια βάση.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 η Aramco είχε καταγράψει μείωση 12% στα ετήσια κέρδη της.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ, μαζί με μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ιράν απέκτησε ουσιαστικά τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός που ακολούθησε δυσχέρανε περαιτέρω τη διέλευση από τα Στενά.

Ο Αμίν Νάσερ τόνισε ότι «τα πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν ξεκάθαρα τον κρίσιμο ρόλο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην ενεργειακή ασφάλεια και στην παγκόσμια οικονομία, ενώ υπογράμμισαν τη σημασία ενός αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «παρά τις προκλήσεις, η Aramco παραμένει προσηλωμένη στις στρατηγικές της προτεραιότητες και αξιοποιεί τόσο τις εγχώριες υποδομές όσο και το διεθνές της δίκτυο για να αντιμετωπίσει τις αναταράξεις».

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