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CEO Aramco: Εκτός αγοράς 1 δισ. βαρέλια αργού λόγω Ορμούζ – Αργά η επιστροφή στην ομαλότητα
Ειδήσεις
12:45 - 10 Μάι 2026

CEO Aramco: Εκτός αγοράς 1 δισ. βαρέλια αργού λόγω Ορμούζ – Αργά η επιστροφή στην ομαλότητα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco προειδοποίησε ότι η απώλεια περίπου 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου τους τελευταίους δύο μήνες θα επιβραδύνει την ανάκαμψη της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, καθώς οι ενεργειακές ροές παραμένουν υπό πίεση λόγω των διαταραχών στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε ο Amin Nasser σε δήλωσή του στο Reuters, ακόμη και αν οι ροές αποκατασταθούν, η αγορά θα χρειαστεί χρόνο για να σταθεροποιηθεί. «Στόχος μας είναι απλός: να διατηρήσουμε τη ροή ενέργειας, ακόμη και όταν το σύστημα βρίσκεται υπό πίεση», σημείωσε, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου.

Ο Nasser υπογράμμισε ότι η παγκόσμια αγορά έχει επηρεαστεί σοβαρά από τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει οδηγήσει σε ανακατεύθυνση φορτίων και άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενώ έκανε λόγο για χρόνια υποεπένδυση που έχει επιβαρύνει τα ήδη χαμηλά παγκόσμια αποθέματα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η εταιρεία αξιοποιεί τον αγωγό East-West Pipeline για τη μεταφορά πετρελαίου παρακάμπτοντας το Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς τον «κρίσιμη γραμμή ζωής» για τη σταθερότητα των διεθνών ενεργειακών ροών.

Τέλος, επανέλαβε ότι η Ασία παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για τη Saudi Aramco, καθώς συνεχίζει να αποτελεί βασικό κέντρο της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας.

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