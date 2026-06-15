Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

Η Fox ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για την εξαγορά της Roku, σε μια συμφωνία που αποτιμά την πλατφόρμα streaming περίπου στα 22 δισ. δολάρια, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες κινήσεις συγκέντρωσης στον χώρο των ψηφιακών μέσων και της συνδεδεμένης τηλεόρασης.

Η Roku θεωρείται μία από τις εταιρείες που συνέβαλαν καθοριστικά στη μετάβαση της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας στην εποχή του streaming, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες όπως το Netflix και το YouTube μέσω ειδικών συσκευών και έξυπνων τηλεοράσεων.

Στο επίκεντρο η διαφημιστική αγορά του streaming

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Roku προέρχεται από τη διαφήμιση και τις συνδρομές που δημιουργούνται μέσω των εφαρμογών streaming που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα της.

Η διαφημιστική δραστηριότητα αποτελεί τον βασικό πυλώνα των εσόδων της εταιρείας. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, τα έσοδα από διαφημίσεις διαμορφώθηκαν στα 613 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 27% σε ετήσια βάση.

Βάσει της συμφωνίας, η Fox θα αποκτήσει τη Roku προσφέροντας 160 δολάρια ανά μετοχή, μέσω συνδυασμού μετρητών και μετοχών.

Η προσφερόμενη τιμή ενσωματώνει premium 11,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Roku στην τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση πριν από την ανακοίνωση της εξαγοράς.

Οι δύο πλευρές εκτιμούν ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες κανονιστικές και λοιπές εγκρίσεις.