ΗΠΑ: Οριστικό τέλος στη δίωξη της τουρκικής Halkbank μετά από συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε τέλος στην πολυετή ποινική υπόθεση κατά της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε σε συμφωνία με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η οποία οδήγησε στην απόσυρση των κατηγοριών που εκκρεμούσαν από το 2019.

Την απόφαση εξέδωσε ο ομοσπονδιακός δικαστής του Μανχάταν, Ρίτσαρντ Μπέρμαν, επικυρώνοντας τον διακανονισμό που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο. Η εξέλιξη θεωρείται ότι αφαιρεί ένα διαχρονικό σημείο τριβής στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας, δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ, ενώ είχε θετική επίδραση και στη χρηματιστηριακή πορεία της Halkbank στην Κωνσταντινούπολη.

Η υπόθεση αφορούσε κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες η τράπεζα φερόταν να διευκόλυνε την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν. Η τουρκική πλευρά είχε απορρίψει εξαρχής τις κατηγορίες, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να χαρακτηρίζει τότε τη διαδικασία άδικη και πολιτικά υποκινούμενη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η συμφωνία εξυπηρετεί τους ευρύτερους στόχους της αμερικανικής πολιτικής για την αποτροπή οικονομικής στήριξης προς το Ιράν. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Halkbank δεσμεύεται να μην εμπλακεί σε συναλλαγές που θα μπορούσαν να ωφελήσουν ιρανικά συμφέροντα, ενώ προβλέπεται και ο διορισμός ανεξάρτητου επιτηρητή για την παρακολούθηση της συμμόρφωσής της με το καθεστώς κυρώσεων και τους κανόνες καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικού προστίμου ούτε συνιστά παραδοχή ενοχής από την πλευρά της τράπεζας, η οποία σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δήλωνε αθώα.

Μετά την ανακοίνωση του διακανονισμού, το δικαστήριο είχε αναστείλει προσωρινά την υπόθεση για διάστημα 90 ημερών, προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή των προβλεπόμενων όρων. Στο πλαίσιο αυτό, η Halkbank ανέθεσε στην Ernst & Young την αξιολόγηση των διαδικασιών και των μηχανισμών συμμόρφωσής της.

Η δικαστική διαμάχη είχε περάσει από πολλά στάδια τα προηγούμενα χρόνια. Τον περασμένο Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε αφήσει σε ισχύ προηγούμενη απόφαση που επέτρεπε τη συνέχιση της δίωξης. Η Halkbank υποστήριζε ότι, λόγω του κρατικού της χαρακτήρα, θα έπρεπε να απολαμβάνει δικαστικής ασυλίας έναντι ποινικών διαδικασιών σε αμερικανικά δικαστήρια.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν υποστηρίξει ότι η τράπεζα συμμετείχε σε μηχανισμό μεταφοράς περίπου 20 δισ. δολαρίων δεσμευμένων κεφαλαίων προς όφελος ιρανικών συμφερόντων, μέσω σύνθετων χρηματοοικονομικών συναλλαγών και παραστατικών που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χρησιμοποιήθηκαν για να αποκρύψουν την πραγματική φύση των μεταφορών.

Η επίλυση της υπόθεσης έρχεται σε μια περίοδο βελτίωσης των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Μετά τις επαφές που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το προηγούμενο έτος, ο Τούρκος πρόεδρος είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι το ζήτημα της Halkbank βρισκόταν κοντά σε οριστική διευθέτηση, αναφέροντας ότι είχε λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο.