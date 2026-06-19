Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Η Apple σχεδιάζει να προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα προϊόντα της, καθώς το κόστος των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιεί έχει αυξηθεί σημαντικά, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας.

Ο Τιμ Κουκ ανέφερε σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal ότι οι ανατιμήσεις θεωρούνται πλέον αναπόφευκτες, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην αγορά μνήμης. Ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ούτε διευκρίνισε ποια προϊόντα θα επηρεαστούν άμεσα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αφορά και τη νέα σειρά iPhone.

Η εκρηκτική άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για τσιπ μνήμης, με αποτέλεσμα οι τιμές τους να έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες. Ενδεικτικά, η μνήμη RAM έχει υπερδιπλασιαστεί σε τιμή από τον Οκτώβριο του 2025, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο επικεφαλής της Apple σημείωσε ότι η εταιρεία προσπαθεί να περιορίσει όσο γίνεται τις επιπτώσεις για τους καταναλωτές, ωστόσο η πίεση από τους προμηθευτές και η περιορισμένη προσφορά καθιστούν δύσκολη τη συγκράτηση των τιμών.

Στην εικόνα προστίθενται και γεωπολιτικοί παράγοντες, καθώς αναταράξεις στην παραγωγή βασικών υλικών για την κατασκευή ημιαγωγών επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος. Την ίδια ώρα, εκτιμήσεις αναλυτών κάνουν λόγο για άνοδο στη μέση τιμή των smartphones το 2026, ενώ δεν αποκλείεται τα νέα iPhone να είναι ακριβότερα κατά περίπου 150 δολάρια.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αλλαγών στην ηγεσία της Apple, με τον Τιμ Κουκ να ετοιμάζεται να αποχωρήσει και τον Τζον Τέρνους να αναλαμβάνει καθήκοντα CEO τον Σεπτέμβριο.

Παρά τις πιέσεις στο κόστος, η Apple εμφανίζει ισχυρές επιδόσεις, με αυξημένες πωλήσεις και υψηλή ζήτηση για τα νέα της μοντέλα, αν και ήδη έχουν ξεκινήσει κινήσεις αναπροσαρμογής τιμών σε ορισμένες σειρές προϊόντων.

Το ζήτημα των αυξημένων τιμών στα τσιπ επηρεάζει συνολικά τον κλάδο της τεχνολογίας, με μεγάλους κατασκευαστές ημιαγωγών και ηλεκτρονικών συσκευών να εξετάζουν αντίστοιχες ανατιμήσεις. Παράλληλα, αυξήσεις τιμών έχουν ήδη καταγραφεί και στην αγορά παιχνιδομηχανών, καθώς εταιρείες όπως η Sony και η Nintendo προσαρμόζουν τις τιμολογιακές τους πολιτικές στις νέες συνθήκες.