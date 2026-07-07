BofA: Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ σκοράρουν δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις

Μπορεί τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 να χαρακτηρίστηκαν από πολλούς πανάκριβα, όμως αυτό δεν φαίνεται να πτοεί τους φανατικούς φιλάθλους. Αντίθετα, όσοι ταξιδεύουν για να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες μετατρέπονται σε μια πραγματική «χρυσή ευκαιρία» για τις οικονομίες των πόλεων που φιλοξενούν τη διοργάνωση.

Οι «τουρίστες της μπάλας» ανοίγουν τα πορτοφόλια τους

Σύμφωνα με στοιχεία του Bank of America Institute, τις πρώτες κιόλας ημέρες του Μουντιάλ (10-21 Ιουνίου), η καταναλωτική δαπάνη στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό αυξήθηκε κατά 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τη μεγαλύτερη ώθηση έδωσαν οι επισκέπτες από άλλες πολιτείες και το εξωτερικό, οι οποίοι αύξησαν τις δαπάνες τους κατά 16,7%. Και δεν πρόκειται απλώς για τουρίστες: οι φίλαθλοι ξοδεύουν σχεδόν τρεις φορές περισσότερα χρήματα από έναν μέσο επισκέπτη που βρίσκεται στην ίδια πόλη για διαφορετικό λόγο.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλοι κερδισμένοι μέχρι στιγμής είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα μπαρ και συνολικά ο κλάδος της φιλοξενίας.

Πίσω από τις κάρτες, μια προετοιμασία ενός έτους

Η επιτυχία, ωστόσο, δεν προέκυψε τυχαία. Η Bank of America προετοίμαζε εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο τις επιχειρήσεις για το «κύμα» των επισκεπτών.

Η στρατηγική της κινήθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: ταχύτερες ανέπαφες πληρωμές, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών από το εξωτερικό και αποφυγή απορρίψεων συναλλαγών από ξένες κάρτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αποδοχή διεθνών δικτύων πληρωμών, αλλά και στη δυνατότητα πληρωμής απευθείας στο τραπέζι στα εστιατόρια – μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ευρώπη, αλλά λιγότερο στις ΗΠΑ.

Ο στόχος ήταν απλός: κανένας φίλαθλος να μη βρεθεί μπροστά σε μια απορριφθείσα συναλλαγή τη στιγμή που περιμένει στην ουρά για να πληρώσει.

Το Μουντιάλ φέρνει... περισσότερα από ποδόσφαιρο

Τα οικονομικά οφέλη, μάλιστα, δεν περιορίζονται στους αγώνες. Οι επισκέπτες εκμεταλλεύονται το ταξίδι τους για να παρακολουθήσουν αγώνες μπέιζμπολ, συναυλίες, να επισκεφθούν αξιοθέατα και φυσικά να ψωνίσουν.

Ξεχωριστή ώθηση δέχονται και οι πωλήσεις αθλητικών ειδών, ιδιαίτερα όταν κάποια μικρότερη εθνική ομάδα εξελίσσεται στην ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο με την εντυπωσιακή πορεία του μέχρι τα νοκ άουτ δημιούργησε ξαφνικά μεγάλη ζήτηση για εμφανίσεις και αναμνηστικά.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι οικονομολόγοι της Bank of America υπενθυμίζουν πως, ιστορικά, οι χώρες που φιλοξενούν Παγκόσμιο Κύπελλο καταγράφουν κατά μέσο όρο αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες την επόμενη χρονιά.

Με τις 16 πόλεις που φιλοξενούν το φετινό Μουντιάλ να αντιπροσωπεύουν οικονομική δραστηριότητα ύψους 11 τρισ. δολαρίων και να υποδέχονται περίπου 33 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες κάθε χρόνο, το ποδόσφαιρο αποδεικνύεται κάτι πολύ περισσότερο από ένα αθλητικό γεγονός.

Για τις επιχειρήσεις, είναι μια διοργάνωση που μπορεί να μετατραπεί σε... πρωτάθλημα εσόδων.