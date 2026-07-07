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Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία
Ειδήσεις
16:55 - 07 Ιουλ 2026

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
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«Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις» επισήμανε την Τρίτη (7/7) ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, για το κατά πόσο ο Τραμπ είναι έτοιμος να επιτρέψει την πώληση F-35 στην Τουρκία.

«Λέει η απόφαση του Κογκρέσου πριν από έξι χρόνια, η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφός της τους ρωσικούς πυραύλους S-400, να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μη χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Εάν δεν στείλει έγγραφη βεβαίωση δεν προχωράει τίποτα. Επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά, δεν μπορεί να σταλεί έγγραφη βεβαίωση στο Κογκρέσο. Άρα το θέμα των F-35 είναι αντικειμενικά κλειστό» εξήγησε ο κ. Συρίγος στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Αναφορικά με τη στάση του Εμανουέλ Μακρόν και τον ιδιαίτερο ρόλο που φαίνεται πως επιφυλάσσει για την Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο, στο πλαίσιο της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης, ο κ. Συρίγος σημείωσε «η Τουρκία επί Ερντογάν και αυτό το πιστώνεται ο Ερντογάν έχει φτιάξει μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Πέρσι είχε εξαγωγές ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για μια χώρα η οποία πριν από 30 χρόνια δεν είχε καθόλου βιομηχανία είναι τεράστιο βήμα. Επιπλέον, η Τουρκία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα των drones, τα οποία δείχνει ότι είναι το μέλλον στις πολεμικές συγκρούσεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πολλές χώρες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Τουρκία. Η Τουρκία παράγει το ίδιο προϊόν πιο φθηνά, πιο γρήγορα. Δεν παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έρχονται λοιπόν οι δυτικές βιομηχανίες, οι οποίες σου λένε θα υπάρξει μία συνεργασία μεταξύ μας, επί παραδείγματι, εμείς θα σου δώσουμε οπλικά συστήματα που είναι υψηλής τεχνολογίας και εσύ θα βάλεις τα drones που τα κάνεις φτηνά και γρήγορα. Ή θα σου δώσουμε πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας».

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Σε ό,τι αφορά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επισήμανε πως το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί είναι οι σχέσεις της Ευρώπης με την Αμερική μέσα στο ΝΑΤΟ.

«Η Σύνοδος αυτή γίνεται λίγους μήνες μετά τις απειλές Τραμπ για υφαρπαγή και ενσωμάτωση της Γροιλανδίας από την πιστότερη σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ τη Δανία και από τη βαθύτατη ενόχληση του Τραμπ για τη στάση Γερμανίας, Γαλλίας και κυρίως Ισπανίας και Ιταλίας στον Πόλεμο του Κόλπου. Οπότε, αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. (…)

Έρχεται τώρα ο Τραμπ και λέει, γιατί δεν με βοηθήσατε στον πόλεμο του Κόλπου; Τι σόι σύμμαχοι είστε εσείς; Γιατί δεν με βοηθήσατε έστω και με τις βάσεις σας; Δεν λέω να στείλετε στρατεύματα. Να χρησιμοποιήσετε τις βάσεις σας. Δεν είστε σοβαροί και για αυτό το λόγο θα αποσύρει τα στρατεύματά μου από την Ευρώπη.

Η απόσυρση των στρατευμάτων των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει το κενό. Άρα, ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν στη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ είναι εάν υπάρξει μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων, πώς αυτά θα ισοσκελίσουν με ευρωπαϊκά στρατεύματα και πόσο η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ξοδέψει άμεσα. Διότι το όριο του 5% δόθηκε μέχρι το 2035. Δεν είναι αύριο το πρωί. Άρα όλο αυτό πάει πακέτο. Να δούμε δηλαδή τι θα πει ο Τράμπ, με τι ύφος θα μιλήσει στους συμμάχους. Παίζει και αυτό τον ρόλο του. Σας θυμίζω ότι προχθές έβγαλε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ένα μια εικόνα υποτιμητική για την Μελόνι, στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, η οποία ήταν στενή σύμμαχός του μέχρι προσφάτως» περιέγραψε ο κ. Συρίγος.

«Στα επιμέρους θέματα που ενδιαφέρουν και εμάς άμεσα, η Τουρκία είναι φιλοξενούσα χώρα. Ως φιλοξενούσα χώρα έχει κάποιες απαιτήσεις. Να πω μόνο το εξής. Το 2020 θα ήταν αδιανόητο η Τουρκία να’ ναι φιλοξενούσα χώρα. Πολλώ δε μάλλον όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οπότε η Τουρκία ήταν η μοναδική χώρα η οποία δεν είχε πάρει μέτρα κατά της Ρωσίας, ο Ερντογάν συναγελαζόταν με τον Πούτιν και υπήρχε μία αίσθηση ότι η Τουρκία λειτουργεί ως η χώρα εκείνη μέσω της οποίας η Ρωσία παραβιάζει τις διεθνείς κυρώσεις.

Τώρα λοιπόν η Τουρκία είναι εκεί ως φιλοξενούσα χώρα και έχει την απαίτηση να της αναγνωριστούν μερικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έχει απαίτηση να της αναγνωριστεί είναι ο στρατηγικός της ρόλος στο ΝΑΤΟ. Λέει η Τουρκία ότι εγώ είμαι η μόνη χώρα που συνορεύει με τη Ρωσία, του ΝΑΤΟ. Είμαι η μόνη χώρα που έχει σύνορα στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή βλέπω απέναντι, ελέγχω το Βόσπορο και έχω και την απειλή από τη Μέση Ανατολή. Οπότε η δεύτερη απαίτηση είναι να αναγνωριστεί ως απειλή και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Γιατί τα θέλει αυτά η Τουρκία; Διότι θέλει να ενισχύσει γενικότερα τη θέση της και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα πετύχει; Πιθανόν ναι, διότι είναι σε ρητορικό επίπεδο και δεν πολύ πειράζει τους συμμάχους να πουν μια κουβέντα παραπάνω. Επειδή η Τουρκία ξέρει ότι αυτό είναι μια κουβέντα παραπάνω, ο επόμενος στόχος της είναι όχι τώρα, στα επόμενα χρόνια, το λέω διότι αρκετοί συμπατριώτες μας νομίζουν ότι θα γίνει τώρα η Τουρκία να αποκτήσει δύο επιπλέον συμμαχικά στρατηγεία, ένα στο Βόσπορο που θα ελέγχει την είσοδο στη Μαύρη Θάλασσα κι ένα δεύτερο στα Άδανα όπου θα ελέγχει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό ενισχύει πάρα πολύ την θέση της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ, να έχει τρία ΝΑΤΟϊκά στρατηγεία, ένα στη Σμύρνη που υπάρχει, ένα στον Βόσπορο και ένα στα Άδανα, αλλά απέχουμε πολύ από μια τέτοια κατάσταση. Η Τουρκία όμως το χτίζει σιγά σιγά» συμπλήρωσε.

Σε σχέση τέλος, με την υπόθεση του κ. Θάνου Ντόκου, που βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής από κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Συρίγος τόνισε «μου έκανε εντύπωση για το ΠΑΣΟΚ. Το περίμενα πολύ πιο σοβαρό σε αυτό το θέμα. Με εξέπληξε δυσάρεστα γιατί το ΠΑΣΟΚ ξέρει τι γίνεται. Πρώτα απ’ όλα αυτό που συνέβη στον κύριο Ντόκο έχει συμβεί σε πολλούς ηγέτες. Συνέβη στον Μακρόν, συνέβη στη Μελόνι, συνέβη στην Καμίλα Χάρις όταν ήταν υποψήφια πρόεδρος από τα ίδια πρόσωπα. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είδα σε καμία από όλες αυτές τις περιπτώσεις να λέει κάποιος να παραιτηθεί ο Μακρόν ή η Μελόνι ή να μην κατέβει υποψήφια η Καμίλα Χάρις.

Το δεύτερο πιο βασικό, δεν είναι φαρσέρ. Είναι πράκτορες, για όνομα του Θεού. Επειδή τους λέμε φαρσέρ διαρκώς. Το τρίτο, δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι έγινε. Ο κ. Ντόκος συνομιλούσε και έβλεπε, ήταν ζωντανή συνομιλία και έβλεπε στην οθόνη του υπολογιστή του ζωντανά απέναντι του τον ομόλογό του, τον Ουκρανό σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον οποίον γνωρίζει. Έβλεπε το πρόσωπό του, έβλεπε τις κινήσεις του. Δηλαδή, εδώ το έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο.

Πριν από δύο χρόνια το ζήτημα, είχαμε πει ότι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη η φωνή που ακούμε, πρέπει να βλέπουμε τον άλλον. Και τώρα βλέπαμε τον άλλον και διαπιστώθηκε ότι ο άλλος δεν ήταν αυτός που νομίζαμε. Αντί να επικεντρωθούμε στο μείζον, το οποίο είναι η παραβίαση συστημάτων και το ότι πρέπει να τσιμπήσεις τον άλλον σε τελική ανάλυση για να καταλάβεις αν είναι αυτός, δεν πιστεύεις στα μάτια σου, καθόμαστε και ασχολούμαστε για το τι είπε ο κύριος Ντόκος, ο οποίος σε τελική ανάλυση δεν απεκάλυψε και κανένα κρατικό μυστικό, όταν είπε το τραγικό ότι, θα γίνουν εκλογές σε λίγους μήνες. Υποθέτω δεν έμειναν όλοι άναυδοι ότι θα γίνουν εκλογές μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο».

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