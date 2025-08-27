Γαλλία: Η πολιτική κρίση εκτοξεύει τις αποδόσεις των ομολόγων

Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία οδήγησε την Τετάρτη τις αποδόσεις των 30ετών ομολόγων της χώρας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, την ώρα που η προσπάθεια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) προκαλεί ευρύτερους προβληματισμούς για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Η αυξημένη πιθανότητα απώλειας ψήφου εμπιστοσύνης και ενδεχόμενη πτώση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού πυροδότησαν μαζικές πωλήσεις γαλλικών περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε είτε να προτείνει νέο πρωθυπουργό είτε να προκηρύξει και πάλι βουλευτικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να θεωρείται πως κάποια από αυτές τις επιλογές θα δώσει λύση στα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας.

Η απόδοση του 30ετούς γαλλικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 4,5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,444%, φτάνοντας σε υψηλό 13 ετών. Αντίστοιχα, το 10ετές ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 3,532%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Το spread μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών 10ετών τίτλων ανήλθε στις 82 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο τετραμήνου. Πέρυσι, το spread είχε φτάσει τις 90 μονάδες βάσης, επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την κρίση της ευρωζώνης το 2012.

Ο αναλυτής της ING, Μπέντζαμιν Σρέντερ, σχολίασε πως η δυσκολία της γαλλικής κυβέρνησης να περάσει τον προϋπολογισμό ήταν αναμενόμενη, αλλά η κρίση ήρθε νωρίτερα απ’ ό,τι προβλεπόταν.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα στη Γαλλία προστέθηκε στις διεθνείς ανησυχίες των αγορών ομολόγων σχετικά με τη διεύρυνση των ελλειμμάτων και την απειλή στην ανεξαρτησία της Fed. Στις ΗΠΑ, η Λίζα Κουκ σχεδιάζει να προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης Τραμπ να την αποπέμψει από τη θέση της στη Fed, σύμφωνα με δηλώσεις του νομικού της εκπροσώπου.

Ο Σρέντερ πρόσθεσε πως η αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της Fed ενδέχεται να έχει διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τη χώρα, αλλά γενικά ενισχύει τις πληθωριστικές προσδοκίες και ωθεί τους επενδυτές να ζητούν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο μεταβλητότητας στα αμερικανικά ομόλογα.