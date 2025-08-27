Μακρόν: Απόλυτη στήριξη στον Μπαϊρού ενόψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στις 8/9

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την αμέριστη και πλήρη στήριξή του στον πρωθυπουργό της χώρας, Φρανσουά Μπαϊρού, ενόψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου. Η ψήφος αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ενδέχεται να κρίνει τη συνέχιση ή την πτώση της κυβέρνησης, προκαλώντας πολιτικές εξελίξεις μέσα στο φθινόπωρο.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Σοφί Πριμά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης, ξεκαθάρισε ότι η ψήφος που ζητά ο πρωθυπουργός αποτελεί «ψήφο γενικού συμφέροντος», με στόχο να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και δημοκρατική νομιμοποίηση της κυβέρνησης ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων που έπονται.

Η Πριμά ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος Μακρόν είχε εγκρίνει εξαρχής την πρωτοβουλία του Μπαϊρού, κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν συνάντησης που είχαν οι δύο άνδρες την περασμένη Πέμπτη. Δηλαδή, ο Γάλλος πρόεδρος δεν αιφνιδιάστηκε από την πρόταση του πρωθυπουργού και στηρίζει την πολιτική του επιλογή.

Αναφερόμενη στην οικονομική κατάσταση της Γαλλίας, η κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν υπάρχει ούτε άρνηση της πραγματικότητας, ούτε καταστροφολογία από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας. Αντίθετα, ο Μακρόν φέρεται να κάλεσε τα πολιτικά κόμματα που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, να επιδείξουν υπευθυνότητα, ειδικά στο παρόν συγκυριακό περιβάλλον.

Ο ίδιος ο πρόεδρος, μιλώντας ενώπιον των υπουργών του, διευκρίνισε ότι πρόκειται για πολιτική ψήφο και όχι για ψήφο επί του προϋπολογισμού, κάτι που σημαίνει πως ο σκοπός είναι να επανεπιβεβαιωθεί η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση στο σύνολό της. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για πολιτικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ευρύτερες συναινέσεις ή ανασχηματισμούς.

Η όλη κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ψήφος εμπιστοσύνης, πέρα από τη θεσμική της σημασία, αποτελεί και βαρόμετρο για την πολιτική ισχύ και επιρροή του Μακρόν και της κυβέρνησης Μπαϊρού, καθώς πλησιάζει ένα κρίσιμο φθινόπωρο για τη Γαλλία σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής.