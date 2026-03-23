Ράλι στα αμερικανικά ομόλογα μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για το Ιράν

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα σημείωσαν έντονη άνοδο, καλύπτοντας τις προηγούμενες απώλειες, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να δώσει εντολή στο Πεντάγωνο για αναβολή των σχεδιαζόμενων στρατιωτικών επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές και ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων σε όλο το φάσμα των λήξεων, με πιο έντονη την κίνηση στα διετή ομόλογα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Παράλληλα, οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τα σενάρια αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής μέσα στη χρονιά και επανέφεραν τις προσδοκίες για πιθανή χαλάρωση.

Νωρίτερα, πριν από τις δηλώσεις του Τραμπ, οι αγορές είχαν σχεδόν ενσωματώσει πλήρως το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων κατά 0,25%.