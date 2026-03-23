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Ο Τραμπ πήρε πίσω το τελεσίγραφο: Παύση επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και παράθυρο εκεχειρίας
Ειδήσεις
13:28 - 23 Μαρ 2026

Ο Τραμπ πήρε πίσω το τελεσίγραφο: Παύση επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και παράθυρο εκεχειρίας

Reporter.gr Newsroom
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Αλλαγή στάσης που δημιουργεί προσδοκίες για εκεχειρία ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ.  Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα αναβάλει περαιτέρω επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και ενεργειακές υποδομές για πέντε ημέρες μετά από «παραγωγικές» συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Νωρίτερα, είχε δημιουργηθεί εξαιρετικά βαρύ κλίμα, καθώς το Ιράν προειδοποίησε ότι θα τοποθετήσει νάρκες σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο εάν οι ακτές ή τα νησιά του δεχθούν επίθεση. Η απειλή, που αναφέρθηκε από ένα ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, ακολούθησε την απαίτηση του Τραμπ προς την Τεχεράνη να ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ μέχρι αργότερα σήμερα.

Ο Τραμπ πήρε όμως ουσιαστικά πίσω την απειλή ότι οι ΗΠΑ θα «εξαλείψουν» τους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν το Ιράν δεν ενεργήσει εντός 48 ωρών για να ανοίξει ξανά την κρίσιμη πλωτή οδό, η οποία μεταφέρει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο.

Εν τω μεταξύ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησε για τη δυνατότητα του Ιράν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να χτυπήσουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Αλλαγή του κλίματος

Στο φόντο λοιπόν αυτό του άσχημου κλίματος, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως υπάρχουν στο παρασκήνιο επαφές με την ιρανική πλευρά που αποδίδουν καρπούς.

Οι δηλώσεις Τραμπ δημιούργησαν ένα κλίμα ευφορίας στις διεθνείς αγορές, με τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη να γυρίζουν απότομα από το sell off σε ισχυρά κέρδη.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 13:43
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