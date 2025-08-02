Μπομπ Γουίλσον: ΄Εφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος θεατρικός σκηνοθέτης

Ο Μπομπ Γουίλσον, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου θεάτρου και της εικαστικής τέχνης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο Μπομπ Γουίλσον, οραματιστής του παγκόσμιου θεάτρου και πρωτοπόρος της avant garde σκηνής, έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια, ειρηνικά, στο Water Mill της Νέας Υόρκης, αφού αντιμετώπισε μια σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω αναρτήσεων στους επίσημους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα:

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Robert M. Wilson, καλλιτέχνη, σκηνοθέτη θεάτρου και όπερας, αρχιτέκτονα, σκηνογράφου και σχεδιαστή φωτισμών, εικαστικού καλλιτέχνη και ιδρυτή του The Watermill Center», αναφέρεται στην ανάρτηση.

