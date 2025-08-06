Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι Περιφέρειες την Πέμπτη 7/8

Πιο συγκεκριμένα, οι έξι Περιφέρειες που ανήκουν στην κατηγορία 4 είναι οι εξής:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Πελοποννήσου: Π.Ε. Κορινθίας, Π.Ε. Αργολίδας, Π.Ε. Αρκαδίας, Π.Ε. Λακωνίας
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Π.Ε. Φθιώτιδας, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Φωκίδας, Π.Ε. Εύβοιας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Κρήτης
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Π.Ε. Λέσβου, Π.Ε. Χίου, Π.Ε. Σάμου, Π.Ε. Ικαρίας
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Π.Ε. Κυκλάδων
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών πυρκαγιών.
Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να επιδείξουν υψηλό βαθμό προσοχής και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:
- Καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού
- Χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)
- Χρήση υπαίθριων ψησταριών
- Κάπνισμα μελισσών
- Ρίψη αναμμένων τσιγάρων
Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγροτικών εκτάσεων.
