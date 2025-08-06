Ισχυρή ανάκαμψη για τη McDonald’s: Κέρδη και πωλήσεις πάνω από τις προσδοκίες για το β’ τρίμηνο

Τα τριμηνιαία κέρδη της McDonald’s ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της εταιρείας.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία σε σύγκριση με τις προσδοκίες της Wall Street, βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG:

Κέρδη ανά μετοχή : 3,19 δολάρια προσαρμοσμένα έναντι 3,15 δολάρια αναμενόμενα

: 3,19 δολάρια προσαρμοσμένα έναντι 3,15 δολάρια αναμενόμενα Έσοδα: 6,84 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμενόταν

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο ύψους 2,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 3,14 δολάρια ανά μετοχή, από 2,02 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 2,80 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα. Εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης και άλλων στοιχείων, η McDonald’s κέρδισε 3,19 δολάρια ανά μετοχή.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε 6,84 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο διευθύνων σύμβουλος, Chris Kempczinski, απέδωσε την αύξηση των πωλήσεων κατά 6% κατά τη διάρκεια του τριμήνου στην αξία της αλυσίδας, το μάρκετινγκ και τα νέα είδη του μενού.

Οι πωλήσεις των ίδιων καταστημάτων, ένας δείκτης που παρακολουθεί μόνο την απόδοση των εστιατορίων που λειτουργούν τουλάχιστον ένα χρόνο, αυξήθηκαν κατά 3,8%, η μεγαλύτερη αύξηση της αλυσίδας σε σχεδόν δύο χρόνια. Τα εστιατόρια της McDonald's στις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα κατά 2,5%, αντιστρέφοντας δύο συνεχόμενα τρίμηνα εγχώριων μειώσεων.

Το προηγούμενο τρίμηνο, τα στελέχη ανέφεραν ότι οι πελάτες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα επισκέπτονταν τα εστιατόρια λιγότερο συχνά, γεγονός που άσκησε πίεση στις πωλήσεις. Ωστόσο, αυτό το τρίμηνο, οι πωλήσεις της αλυσίδας burger πιθανώς ενισχύθηκαν από ένα γεύμα σε συνεργασία με την ταινία «Minecraft» και την κυκλοφορία των McCrispy Chicken Strips.

Εκτός των ΗΠΑ, η ζήτηση για τα Big Mac και τις πατάτες τηγανητές ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Το τμήμα διεθνών αναπτυξιακών αδειοδοτημένων αγορών της αλυσίδας, το οποίο περιλαμβάνει την Ιαπωνία και την Κίνα, ανέφερε αύξηση των πωλήσεων κατά 5,6%. Ο τομέας των διεθνών αγορών που λειτουργεί η αλυσίδα σημείωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 4% στα ίδια καταστήματα, χάρη στα κέρδη σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και ο Καναδάς.