Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Την ανάγκη για ουσιαστικότερη ενσωμάτωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας υπογράμμισε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά την τελετή εγκαινίων της νέας παραγωγικής μονάδας του αμυντικού hub της εταιρείας στον Βόλο. Όπως τόνισε, η συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και της εγχώριας βιομηχανίας πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, ακολουθώντας πρότυπα που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια σε προηγμένες βιομηχανικά χώρες.

Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο επικεφαλής της Metlen χαιρέτισε την κυβερνητική απόφαση για υποχρεωτική συμμετοχή της ελληνικής παραγωγής σε ποσοστό 25% στα νέα αμυντικά προγράμματα, χαρακτηρίζοντάς την θετική εξέλιξη. Παράλληλα, πρότεινε την καθιέρωση ενός συστήματος πρόσθετης βαθμολογικής επιβράβευσης για τις προσφορές που ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο, ώστε να ενθαρρύνεται περαιτέρω η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τέτοιο πλαίσιο θα λειτουργούσε ως ισχυρό κίνητρο για τη μεγαλύτερη εμπλοκή ελληνικών επιχειρήσεων στις αμυντικές συμβάσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας. «Μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής κυριαρχίας», σημείωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη στενότερης σύμπραξης μεταξύ κράτους, Ενόπλων Δυνάμεων και παραγωγικού τομέα.

Ο κ. Μυτιληναίος επισήμανε ότι σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία, η ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών και βιομηχανικών δυνατοτήτων πραγματοποιείται σε συνεχή συνεργασία με τις στρατιωτικές αρχές, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα καινοτομίας και παραγωγής.

Αναγνώρισε, επίσης, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις οφείλουν να διαχειρίζονται με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τους πόρους των φορολογουμένων. Ωστόσο, υποστήριξε πως αυτή η επιδίωξη μπορεί να συνδυαστεί με πολιτικές που ευνοούν την αξιοποίηση ελληνικών αμυντικών προϊόντων, όπου αυτό είναι τεχνικά και επιχειρησιακά εφικτό.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η M Technologies, ο αμυντικός βραχίονας της Metlen, διαθέτει ήδη δυνατότητες που μπορούν να ενισχύσουν την αμυντική αυτάρκεια της χώρας και να συμβάλουν στην προετοιμασία της απέναντι σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας και γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις πρόσφατες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας, επισημαίνοντας ότι η εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από ορισμένους δημοσιονομικούς περιορισμούς, η προώθηση κοινών προμηθειών και η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων αποτυπώνουν τη βούληση της Ευρώπης να αντιμετωπίσει πιο συντονισμένα τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Παρουσιάζοντας τη νέα επένδυση στον Βόλο, ο επικεφαλής της Metlen τη συνέδεσε με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου, ο οποίος ενοποιεί τους τομείς των μετάλλων, της ενέργειας και της άμυνας σε ένα ενιαίο παραγωγικό μοντέλο. Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας και ενισχύει τόσο τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας όσο και τη διεθνή παρουσία της ελληνικής βιομηχανίας.

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανική βάση της Metlen στον Βόλο έχει αναπτυχθεί σημαντικά. Από δύο εργοστάσια που διέθετε στο παρελθόν, η εταιρεία λειτουργεί σήμερα έξι μονάδες σε συνολική έκταση 100.000 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, συμμετέχει στην παραγωγή εξειδικευμένων αμυντικών συστημάτων μέσω συνεργασιών με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι Lockheed Martin, Raytheon, Naval Group, KNDS και Thales.

Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι η αμυντική βιομηχανία δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη στρατιωτική ισχύ, αλλά και με την οικονομική ανάπτυξη, την τεχνολογική πρόοδο και τη συνολική ανθεκτικότητα μιας χώρας. Όπως ανέφερε, τα κράτη που επενδύουν στην παραγωγή, τη γνώση και την καινοτομία αποκτούν ισχυρότερη θέση τόσο στην οικονομία όσο και στις διεθνείς εξελίξεις.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη αντοχή και τεχνογνωσία, οι οποίες μπορούν να αναπτύξουν προηγμένες δυνατότητες σε αέρα, θάλασσα και ξηρά, αξιοποιώντας τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για αμυντικά προϊόντα και υπηρεσίες.