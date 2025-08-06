ΕΒΕΠ: Τα Επιμελητήρια «σύμμαχοι» των επιχειρήσεων στη «μάχη» κατά της γραφειοκρατίας

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης, υποστηρίζει ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να λειτουργήσουν ως πραγματικοί «σύμμαχοι» στην προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας.

Η συμμετοχή των Επιμελητηρίων σε διαβουλεύσεις με προτάσεις για απλοποίηση διαδικασιών βοηθά τα αρμόδια οικονομικά υπουργεία στη σύνταξη νομοθετικών εισηγήσεων. Στόχος είναι η μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η συγχώνευση αδειών. Παράλληλα, τα Επιμελητήρια μπορούν να ενημερώνουν εγκαίρως την κυβέρνηση για διοικητικά εμπόδια, λειτουργώντας ως «monitoring νομοθεσίας» και συμβάλλοντας, σε συνεργασία με το ΚΥΣΟΙΠ, στον σχεδιασμό δράσεων που περιορίζουν τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις.

Ένα σημαντικό κομμάτι της δράσης των Επιμελητηρίων είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών one stop shop στα μέλη τους. Μέσω της επέκτασης του Γ.Ε.ΜΗ. σε περισσότερες online λειτουργίες, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αποφύγουν την προσκόμιση εγγράφων που ήδη διαθέτει η κεντρική διοίκηση. Η πλήρης ψηφιοποίηση των βεβαιώσεων μέλους, των πιστοποιητικών δραστηριότητας και των τροποποιήσεων καταστατικών μέσω ηλεκτρονικών αιτήσεων μειώνει σημαντικά το διοικητικό κόστος.

Η σύνδεση «Single sign-on» με το gov.gr δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν όλες τις διαδικασίες μέσα από μία διαδικτυακή πύλη. Επιπλέον, τα helpdesk μπορούν να λειτουργούν συμβουλευτικά για θέματα επενδύσεων, αδειοδοτήσεων, υποβολής επενδυτικών προτάσεων και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε συνεργασία με δημόσιους φορείς, τα Επιμελητήρια μπορούν να διεκπεραιώνουν κλαδικές διαδικασίες, λειτουργώντας ως «ΚΕΠ επιχειρήσεων» και αναλαμβάνοντας ενέργειες για λογαριασμό τους.

Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων αποτελεί, επίσης, βασική υπηρεσία των Επιμελητηρίων. Μέσω τακτικών ερευνών και σύντομων ερωτηματολογίων στα μέλη, καταγράφονται παλαιά και νέα προβλήματα, ενώ συγκεντρώνονται στοιχεία για την απλοποίηση διαδικασιών. Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Γραφειοκρατίας, μια ετήσια έκθεση που μετρά χρόνο, κόστος και αριθμό εγγράφων ανά διαδικασία, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η εκπαίδευση και ενημέρωση μέσω σεμιναρίων για τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών όπως το gov.gr, myAADE και ΕΡΓΑΝΗ διευκολύνει κυρίως τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους. Οι ψηφιακοί «οδηγοί επιβίωσης» για νέες επιχειρήσεις, με έτοιμα checklists και πρότυπα εγγράφων, καθώς και τα «manual οδηγιών» για εξαγωγικές δραστηριότητες όπως εφοδιασμοί πλοίων και ναυπηγεία, αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής.

Η καθιέρωση webinars με τα υπουργεία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενημερώνονται απευθείας από την πηγή για τις αλλαγές και τις νέες διαδικασίες. Το ΕΒΕΠ έχει ήδη υιοθετήσει ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας με πλήρως ψηφιοποιημένο Γ.Ε.ΜΗ., εκπαιδευτικά προγράμματα για μείωση διοικητικών λαθών και συνεχή συνεργασία με όλα τα αρμόδια υπουργεία, ιδίως με το Υπουργείο Ανάπτυξης, για απλοποίηση αδειοδοτήσεων επιχειρηματικών πάρκων.

Στη «μάχη» κατά της γραφειοκρατίας δεν περισσεύει κανείς, και το ΕΒΕΠ υποστηρίζει και αξιοποιεί τις δώδεκα άμεσα υλοποιήσιμες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, με στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις.