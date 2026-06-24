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Real Polls: Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται δεύτερη δύναμη – Τα «κλειδιά» της ανόδου του Τσίπρα
Πολιτική
15:08 - 24 Ιουν 2026

Real Polls: Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται δεύτερη δύναμη – Τα «κλειδιά» της ανόδου του Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon καταγράφει σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό έναν μήνα μετά την εμφάνιση δύο νέων πολιτικών σχηματισμών, της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται να αποκτά πλέον ξεκάθαρο φαβορί, ενώ η Νέα Δημοκρατία διατηρεί με σχετική άνεση την κυριαρχία της.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 25,8%, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με τον Μάιο, αλλά διατηρώντας σημαντική απόσταση από τους αντιπάλους της. Το εντυπωσιακό εύρημα αφορά την ΕΛ.Α.Σ., η οποία ανεβαίνει στο 18,2% και εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω τόσο την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» (9,4%) όσο και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ (8,9%).

Ακόμη πιο καθαρή είναι η εικόνα στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, όπου η ΝΔ φτάνει στο 28,3% και η ΕΛ.Α.Σ. στο 21,4%, δημιουργώντας ένα νέο πολιτικό δίπολο. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού περιορίζεται στο 11,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ παραμένει καθηλωμένο στην τέταρτη θέση με 9,9%.

Η άνοδος της ΕΛ.Α.Σ. αποδίδεται κυρίως στην απορρόφηση ψηφοφόρων που προέρχονται από τον χώρο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τη δεξαμενή της αποχής, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΜέΡΑ25. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει αποτελεσματικότερα το αίτημα πολιτικής αλλαγής, το οποίο διατυπώνει σχεδόν το 47% των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί ένα συμπαγές εκλογικό ακροατήριο που θέτει ως βασική προτεραιότητα τη σταθερότητα. Περίπου ένας στους τρεις πολίτες θεωρεί ότι το βασικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι η «σταθερότητα και η συνέχεια», ενώ αντίστοιχο ποσοστό πιστεύει ότι μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση μπορεί να την εξασφαλίσει. Αυτή η κοινωνική βάση εξηγεί γιατί, παρά τη φθορά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, το κυβερνών κόμμα εξακολουθεί να διατηρεί καθαρό προβάδισμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας. Οι πολίτες δηλώνουν ότι κρίνουν τα κόμματα κυρίως με βάση την ικανότητά τους να λύνουν προβλήματα (41,8%) και την εντιμότητα (39,4%), ενώ η ιδεολογική ταυτότητα και το πρόσωπο του αρχηγού εμφανίζονται πολύ χαμηλότερα στις προτεραιότητες. Παράλληλα, ως σημαντικότερα ζητούμενα από έναν πρωθυπουργό αναδεικνύονται η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, το κράτος δικαίου και η αντιμετώπιση της ακρίβειας.

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