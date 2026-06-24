Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον Ανδρέα στο Καλέντζι - Όσα είπαν Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου και Σκανδαλίδης (videos)

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον ιδρυτή του σε μία ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας.

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Για τον Ανδρέα μίλησαν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, σε συντονισμό του δημοσιογράφου Δημήτρη Χατζηδημητρίου.

Ο Γιώργος Παπανδρέου στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Ανδρέας δεν λειτούργησε αυτόνομα αλλά φρόντισε να δώσει εξουσία στο λαό και να βάλει την Ελλάδα πάνω από το ΠΑΣΟΚ.

Εκτίμησε πως και τώρα αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας, σημειώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να οργώσει την Ελλάδα και να δώσει φωνή στον κόσμο. Παράλληλα, μίλησε για τις προκλήσεις της εποχής που αγγίζουν τους νέους, σημειώνοντας πως η πράσινη μετάβαση είναι κομβικού χαρακτήρα, ενώ σημείωσε πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στα χέρια των ολιγαρχών που ορίζουν τις ατζέντες.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης από τη μεριά του θέλησε να περάσει μήνυμα ενότητας, λέγοντας πως ο Ανδρέας δεν έβαλε εμπόδια στον Κώστα Σημίτη. Αντίθετα, ζήτησε να υπάρξει ενότητα και συνέχεια. Έτσι και σήμερα πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ομοφωνία απόψεων.

Η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος στάθηκε σε τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου και οι οποίες είναι: Ανάλυση, Δράση και Υπέρβαση.

«Αναμφίβολα είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί μοιάζει με κρύσταλλο που διαθέτει πάρα πολλές όψεις. Η κάθε μια έχει τη δική της λάμψη. Από κάθε όψη αντανακλάται με διαφορετικό τρόπο το φως αλλά και διαθλάται διαφορετικά. Αν θέλαμε όμως σήμερα, όλοι εμείς που μαζευτήκαμε εδώ να συμπυκνώσουμε την πορεία του σε τρεις μόνο λέξεις, αυτές θα ήταν: Ανάλυση, Δράση και Υπέρβαση», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως είπε, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ «ένωσε και τους παλιούς, ένωσε και τους νέους. Ένωσε και την πόλη, ένωσε και την περιφέρεια. Ένωσε τους εργαζομένους, τους αγρότες, τους νέους ανθρώπους. Κι έτσι δεν δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ ως ένα απλό κόμμα. Δημιούργησε μια συντριπτικά μεγάλη κοινωνική και πολιτική συμμαχία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε ξανά νόημα σε δύο σημαντικές λέξεις: το Πατριωτικό και το Προοδευτικό. Με καθαρές γραμμές οριοθέτησε τη δημοκρατική παράταξη σε μια Ελλάδα που έβγαινε βαθιά πληγωμένη από δεκαετίες μιας καχεκτικής δημοκρατίας. Σε μια Ελλάδα όπου οι στάχτες από την εθνική τραγωδία της Κύπρου ήταν ακόμα ζεστές. Σε αυτό το περιβάλλον ο Ανδρέας τόλμησε να χαράξει έναν νέο δρόμο».

Όσο για την Υπέρβαση, τόνισε πως έγινε όταν ήρθε στην εξουσία και άλλαξε την Ελλάδα δίνοντας τη δυνατότητα στους απανταχού Έλληνες να φτιάξουν τις ζωές τους. Στους νέους να σπουδάσουν, να προκόψουν και να κάνουν οικογένειες. Φρόντισε για την περίθαλψη όλων με το ΕΣΥ και παράλληλα έδωσε στις γυναίκες φωνή και ευκαιρίες.

Το «παρών» στο Καλένζτι έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, ο βουλευτής Πέτρος Παππάς και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.