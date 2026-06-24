ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον Ανδρέα στο Καλέντζι - Όσα είπαν Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου και Σκανδαλίδης (videos)
Πολιτική
20:55 - 24 Ιουν 2026

Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον Ανδρέα στο Καλέντζι - Όσα είπαν Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου και Σκανδαλίδης (videos)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του σπουδαίου πολιτικού που έδωσε περιεχόμενο στην «κοινωνική δικαιοσύνη», τη «λαϊκή συμμετοχή», την «εθνική αξιοπρέπεια».

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον ιδρυτή του σε μία ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας.

Δείτε live

Για τον Ανδρέα μίλησαν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, σε συντονισμό του δημοσιογράφου Δημήτρη Χατζηδημητρίου.

Ο Γιώργος Παπανδρέου στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Ανδρέας δεν λειτούργησε αυτόνομα αλλά φρόντισε να δώσει εξουσία στο λαό και να βάλει την Ελλάδα πάνω από το ΠΑΣΟΚ.

Εκτίμησε πως και τώρα αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας, σημειώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να οργώσει την Ελλάδα και να δώσει φωνή στον κόσμο. Παράλληλα, μίλησε για τις προκλήσεις της εποχής που αγγίζουν τους νέους, σημειώνοντας πως η πράσινη μετάβαση είναι κομβικού χαρακτήρα, ενώ σημείωσε πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στα χέρια των ολιγαρχών που ορίζουν τις ατζέντες.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης από τη μεριά του θέλησε να περάσει μήνυμα ενότητας, λέγοντας πως ο Ανδρέας δεν έβαλε εμπόδια στον Κώστα Σημίτη. Αντίθετα, ζήτησε να υπάρξει ενότητα και συνέχεια. Έτσι και σήμερα πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ομοφωνία απόψεων.

Η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος στάθηκε σε τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου και οι οποίες είναι: Ανάλυση, Δράση και Υπέρβαση.

«Αναμφίβολα είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί μοιάζει με κρύσταλλο που διαθέτει πάρα πολλές όψεις. Η κάθε μια έχει τη δική της λάμψη. Από κάθε όψη αντανακλάται με διαφορετικό τρόπο το φως αλλά και διαθλάται διαφορετικά. Αν θέλαμε όμως σήμερα, όλοι εμείς που μαζευτήκαμε εδώ να συμπυκνώσουμε την πορεία του σε τρεις μόνο λέξεις, αυτές θα ήταν: Ανάλυση, Δράση και Υπέρβαση», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως είπε, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ «ένωσε και τους παλιούς, ένωσε και τους νέους. Ένωσε και την πόλη, ένωσε και την περιφέρεια. Ένωσε τους εργαζομένους, τους αγρότες, τους νέους ανθρώπους. Κι έτσι δεν δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ ως ένα απλό κόμμα. Δημιούργησε μια συντριπτικά μεγάλη κοινωνική και πολιτική συμμαχία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε ξανά νόημα σε δύο σημαντικές λέξεις: το Πατριωτικό και το Προοδευτικό. Με καθαρές γραμμές οριοθέτησε τη δημοκρατική παράταξη σε μια Ελλάδα που έβγαινε βαθιά πληγωμένη από δεκαετίες μιας καχεκτικής δημοκρατίας. Σε μια Ελλάδα όπου οι στάχτες από την εθνική τραγωδία της Κύπρου ήταν ακόμα ζεστές. Σε αυτό το περιβάλλον ο Ανδρέας τόλμησε να χαράξει έναν νέο δρόμο».

Όσο για την Υπέρβαση, τόνισε πως έγινε όταν ήρθε στην εξουσία και άλλαξε την Ελλάδα δίνοντας τη δυνατότητα στους απανταχού Έλληνες να φτιάξουν τις ζωές τους. Στους νέους να σπουδάσουν, να προκόψουν και να κάνουν οικογένειες. Φρόντισε για την περίθαλψη όλων με το ΕΣΥ και παράλληλα έδωσε στις γυναίκες φωνή και ευκαιρίες.

Το «παρών» στο Καλένζτι έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, ο βουλευτής Πέτρος Παππάς και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

{https://www.facebook.com/reel/27251478837877052/}

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 21:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας
Πολιτική

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)
Πολιτική

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Τριάντα χρόνια χωρίς τον Ανδρέα (video)
Πολιτική

Τριάντα χρόνια χωρίς τον Ανδρέα (video)

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/06/2026 - 22:24

Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο

Ειδήσεις
24/06/2026 - 22:05

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:47

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
24/06/2026 - 21:30

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 21:15

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 2,26 εκατ. μετοχές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:00

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή

Πολιτική
24/06/2026 - 20:55

Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον Ανδρέα στο Καλέντζι - Όσα είπαν Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου και Σκανδαλίδης (videos)

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:25

Άρειος Πάγος: Τρεις νέοι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς για το ελληνικό κλιμάκιο

Πολιτική
24/06/2026 - 20:20

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Υγεία
24/06/2026 - 20:10

Συναγερμός για τα viral παιχνίδια «Squishy»: Προειδοποίηση για τοξικές ουσίες και εγκαύματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:50

Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 19:33

Μικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές - Στη Γερμανία ο αμυντικός κλάδος ώθησε τον DAX «στα κόκκινα»

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:20

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη βόρεια Καλιφόρνια

Πολιτική
24/06/2026 - 19:07

Δήμος Αθηναίων για Προσφυγικά: Kάλεσμα σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 18:45

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο - Νέες συμφωνίες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:42

O Ρούτε άναψε φωτιές στη Μελόνι: Αφετηρία επιθέσεων στο Ιράν οι βάσεις στην Ιταλία

Πολιτική
24/06/2026 - 18:24

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:16

Ισλανδία: Η αντιπολίτευση εναντιώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:00

Μεντβέντεφ: Ετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό 

Πολιτική
24/06/2026 - 17:59

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:50

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 17:44

Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στις τραπεζικές πιέσεις

Πολιτική
24/06/2026 - 17:38

Καρυστιανού: Πολεμούν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άρα τα πάμε καλά

Φορολογία
24/06/2026 - 17:38

ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται

Πολιτική
24/06/2026 - 17:31

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο

Φορολογία
24/06/2026 - 17:13

Πώς βάζει τέλος η ΑΑΔΕ στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:12

ΠΟΥ: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη

Πολιτική
24/06/2026 - 16:54

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Να αποφύγουμε τα τηλεδικαστήρια – Όταν μας καλούν οι Αρχές, πηγαίνουμε

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 16:50

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ