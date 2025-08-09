ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία
Ειδήσεις
08:53 - 09 Αυγ 2025

Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καλύτερη είναι το πρωί του Σαββάτου (9/8) η εικόνα στα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν την Παρασκευή (8/8) σε Κερατέα και αρχαία Ολυμπία.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μία δύσκολη μάχη ολόκληρη τη νύχτα και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία βέβαια στη διάρκεια της προηγούμενηες ημέρας είχε τεθεί εκτός ελέγχου και έκαψε σπίτια, ενώ έχασε τη ζωή του και ένας ηλικιωμένος άνδρας που δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει την κατοικία του.

Το πρωί του Σαββάτου (9/8) με τη βοήθεια και των εναέριων μέσων, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Οι πυρκαγιές δεν έχουν τεθεί βέβαια ακόμα υπό τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής και η μάχη συνεχίζεται.

Συνολικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει από χθες σε τουλάχιστον 200 απεγκλωβισμούς πολιτών στην ανατολική Αττική. Μεταξύ αυτών είναι και 35 άτομα που απομακρύνθηκαν από γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Δεκάδες είναι οι οικισμοί που χρειάστηκε να εκκενωθούν.

Να σημειωθεί τέλος ότι τρία πλωτά του λιμενικού σώματος βρίσκονται ανοιχτά της Παλαιάς Φώκαιας, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης, ενώ σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι και το ΕΚΑΒ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη νοτιοανατολική Αττική

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ στη νοτιοανατολική Αττική, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί:

  • Στη λεωφόρο Πλάκας (οικισμός Τογάνι), στο ρεύμα προς Δημολάκι.

  • Στη διασταύρωση Συντερίνας, στο ρεύμα προς Δημολάκι – Χάρβαλο.

Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στην Επαρχιακή Οδό Κερατέας–Αναβύσσου, από τη γέφυρα Τογάνι και μετά.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/08/2025 - 10:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

100 μέρες Μερτς: Υποχωρεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη νέα κυβέρνηση
Ειδήσεις

100 μέρες Μερτς: Υποχωρεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη νέα κυβέρνηση

Τουρκία: Ο πληθωρισμός υποχωρεί στο 33,5% - Πιθανή νέα μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

Τουρκία: Ο πληθωρισμός υποχωρεί στο 33,5% - Πιθανή νέα μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Ειδήσεις

Τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah
Ειδήσεις

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Βενεζουέλα: Πυρκαγιά σε εγκατάσταση φυσικού αερίου – Τραυματίστηκαν εργαζόμενοι
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Πυρκαγιά σε εγκατάσταση φυσικού αερίου – Τραυματίστηκαν εργαζόμενοι

Αντιπυρική περίοδος 2026: Αυστηρές απαγορεύσεις και βαριά πρόστιμα – Τι πρέπει να προσέχουμε
Ειδήσεις

Αντιπυρική περίοδος 2026: Αυστηρές απαγορεύσεις και βαριά πρόστιμα – Τι πρέπει να προσέχουμε

Εθνική Τράπεζα: €1,3 εκατ. για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Χίο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα: €1,3 εκατ. για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Χίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
27/05/2026 - 14:26

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Πολιτική
27/05/2026 - 14:26

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:18

Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ του και υποδέχεται 8 νέα Mέλη

Magazino
27/05/2026 - 14:16

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Αυτοδιοίκηση
27/05/2026 - 14:11

Σπανάκης για αλλαγές στα δημοτικά τέλη: Καταργείται το ΤΑΠ και θεσπίζεται νέο τέλος ανάπτυξης

Πολιτική
27/05/2026 - 13:59

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Magazino
27/05/2026 - 13:51

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 13:48

Φουρτούνες στην BP: Απομάκρυνε τον πρόεδρό της μετά από καταγγελίες για εκφοβιστική συμπεριφορά

Πολιτική
27/05/2026 - 13:48

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 13:42

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:35

Η Ευρώπη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:29

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 12:30

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:22

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:20

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 12:20

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 12:10

Ψυχραιμία παιδιά...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
27/05/2026 - 12:06

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 12:05

Performance Technologies: Από 8 Ιουνίου η πληρωμή του μερίσματος €0,135 ανά μετοχή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:00

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:58

Απειλές Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Θα πάρει το μάθημα που του αξίζει» από τους μουσουλμάνους

Πολιτική
27/05/2026 - 11:51

Επίσκεψη του Αθανάσιου Δαβάκη στις εγκαταστάσεις της Intracom Defense

Πολιτική
27/05/2026 - 11:50

Κυρανάκης: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ