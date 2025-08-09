Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία

Καλύτερη είναι το πρωί του Σαββάτου (9/8) η εικόνα στα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν την Παρασκευή (8/8) σε Κερατέα και αρχαία Ολυμπία.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μία δύσκολη μάχη ολόκληρη τη νύχτα και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία βέβαια στη διάρκεια της προηγούμενηες ημέρας είχε τεθεί εκτός ελέγχου και έκαψε σπίτια, ενώ έχασε τη ζωή του και ένας ηλικιωμένος άνδρας που δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει την κατοικία του.

Το πρωί του Σαββάτου (9/8) με τη βοήθεια και των εναέριων μέσων, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Οι πυρκαγιές δεν έχουν τεθεί βέβαια ακόμα υπό τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής και η μάχη συνεχίζεται.

Συνολικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει από χθες σε τουλάχιστον 200 απεγκλωβισμούς πολιτών στην ανατολική Αττική. Μεταξύ αυτών είναι και 35 άτομα που απομακρύνθηκαν από γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Δεκάδες είναι οι οικισμοί που χρειάστηκε να εκκενωθούν.

Να σημειωθεί τέλος ότι τρία πλωτά του λιμενικού σώματος βρίσκονται ανοιχτά της Παλαιάς Φώκαιας, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης, ενώ σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι και το ΕΚΑΒ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη νοτιοανατολική Αττική

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ στη νοτιοανατολική Αττική, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί:

Στη λεωφόρο Πλάκας (οικισμός Τογάνι), στο ρεύμα προς Δημολάκι.

Στη διασταύρωση Συντερίνας, στο ρεύμα προς Δημολάκι – Χάρβαλο.

Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στην Επαρχιακή Οδό Κερατέας–Αναβύσσου, από τη γέφυρα Τογάνι και μετά.