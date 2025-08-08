Τουρκία: Ο πληθωρισμός υποχωρεί στο 33,5% - Πιθανή νέα μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιβραδύνθηκε στο 33,5% τον Ιούλιο, από 35,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας TurkStat. Η πτώση ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, που προέβλεπαν 34,1%, και δίνει ώθηση στα σενάρια για νέα μείωση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, πιθανόν τον Σεπτέμβριο.

Η Τράπεζα είχε ήδη μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά τρείς ποσοστιαίες μονάδες, από 46% σε 43% τον Ιούλιο, σε συνέχεια της παύσης που είχε τηρηθεί από τον Μάρτιο. Οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν την προοπτική περαιτέρω νομισματικής χαλάρωσης, με στόχο την τόνωση της οικονομίας.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της Is Asset Management, Hande Sekerci, χαρακτήρισε τα στοιχεία «ανακουφιστικά» για την Τράπεζα, επισημαίνοντας τη σημαντική πτώση στις τιμές ένδυσης, πέρα από τις προβλέψεις. Ωστόσο, η άνοδος στις τιμές ενέργειας και καυσίμων ώθησε τον μηνιαίο πληθωρισμό στο 2,1%, έναντι 1,4% τον Ιούνιο.

Η προοπτική για νέα μείωση επιτοκίων υποστηρίζεται και από την αναλυτή της Turkiye Ekonomi Bankasi AS, Yasemin Basyigit, η οποία εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται, με το επιτόκιο να μπορεί να φτάσει έως και το 34% έως το τέλος του 2025. Επίσημα, η Κεντρική Τράπεζα στοχεύει σε πληθωρισμό 24% στο τέλος του 2025, αν και αρκετοί οικονομολόγοι θεωρούν πιο ρεαλιστικό ποσοστό το 30%.

Παρά την καθοδική πορεία του γενικού πληθωρισμού, σημαντικές πιέσεις παραμένουν σε βασικούς τομείς όπως η στέγαση και η εκπαίδευση. Τον Ιούλιο, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,8%, ενώ και τα δίδακτρα κατέγραψαν άνοδο, καθιστώντας δύσκολη την αντιμετώπιση των αυξήσεων μέσω της κλασικής νομισματικής πολιτικής.

Η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει τόσο τις τρέχουσες τιμές όσο και τις εποχικά προσαρμοσμένες τάσεις, ενώ η επόμενη έκθεση για τον πληθωρισμό αναμένεται να παρουσιαστεί στις 14 Αυγούστου, στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αξιολόγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομισματική πολιτική είχε παγώσει τον Μάρτιο, μετά την ένταση που προκάλεσε η φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, γεγονός που ανάγκασε την Τράπεζα να επανέλθει προσωρινά σε αυξήσεις επιτοκίων.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης σημείωσε άνοδο, με τις τραπεζικές μετοχές να οδηγούν την τάση, γεγονός που αντανακλά την αυξημένη αισιοδοξία των επενδυτών για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.