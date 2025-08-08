ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τουρκία: Ο πληθωρισμός υποχωρεί στο 33,5% - Πιθανή νέα μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις
23:20 - 08 Αυγ 2025

Τουρκία: Ο πληθωρισμός υποχωρεί στο 33,5% - Πιθανή νέα μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιβραδύνθηκε στο 33,5% τον Ιούλιο, από 35,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας TurkStat. Η πτώση ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, που προέβλεπαν 34,1%, και δίνει ώθηση στα σενάρια για νέα μείωση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, πιθανόν τον Σεπτέμβριο.

Η Τράπεζα είχε ήδη μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά τρείς ποσοστιαίες μονάδες, από 46% σε 43% τον Ιούλιο, σε συνέχεια της παύσης που είχε τηρηθεί από τον Μάρτιο. Οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν την προοπτική περαιτέρω νομισματικής χαλάρωσης, με στόχο την τόνωση της οικονομίας.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της Is Asset Management, Hande Sekerci, χαρακτήρισε τα στοιχεία «ανακουφιστικά» για την Τράπεζα, επισημαίνοντας τη σημαντική πτώση στις τιμές ένδυσης, πέρα από τις προβλέψεις. Ωστόσο, η άνοδος στις τιμές ενέργειας και καυσίμων ώθησε τον μηνιαίο πληθωρισμό στο 2,1%, έναντι 1,4% τον Ιούνιο.

Η προοπτική για νέα μείωση επιτοκίων υποστηρίζεται και από την αναλυτή της Turkiye Ekonomi Bankasi AS, Yasemin Basyigit, η οποία εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται, με το επιτόκιο να μπορεί να φτάσει έως και το 34% έως το τέλος του 2025. Επίσημα, η Κεντρική Τράπεζα στοχεύει σε πληθωρισμό 24% στο τέλος του 2025, αν και αρκετοί οικονομολόγοι θεωρούν πιο ρεαλιστικό ποσοστό το 30%.

Παρά την καθοδική πορεία του γενικού πληθωρισμού, σημαντικές πιέσεις παραμένουν σε βασικούς τομείς όπως η στέγαση και η εκπαίδευση. Τον Ιούλιο, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,8%, ενώ και τα δίδακτρα κατέγραψαν άνοδο, καθιστώντας δύσκολη την αντιμετώπιση των αυξήσεων μέσω της κλασικής νομισματικής πολιτικής.

Η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει τόσο τις τρέχουσες τιμές όσο και τις εποχικά προσαρμοσμένες τάσεις, ενώ η επόμενη έκθεση για τον πληθωρισμό αναμένεται να παρουσιαστεί στις 14 Αυγούστου, στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αξιολόγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομισματική πολιτική είχε παγώσει τον Μάρτιο, μετά την ένταση που προκάλεσε η φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, γεγονός που ανάγκασε την Τράπεζα να επανέλθει προσωρινά σε αυξήσεις επιτοκίων.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης σημείωσε άνοδο, με τις τραπεζικές μετοχές να οδηγούν την τάση, γεγονός που αντανακλά την αυξημένη αισιοδοξία των επενδυτών για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/08/2025 - 23:06
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστάτωση στις αγορές χρυσού από φημολογούμενους δασμούς - Ο Λευκός Οίκος μιλά για παραπληροφόρηση
Εμπορεύματα

Αναστάτωση στις αγορές χρυσού από φημολογούμενους δασμούς - Ο Λευκός Οίκος μιλά για παραπληροφόρηση

Bloomberg: Σχέδιο ΗΠΑ–Ρωσίας για εκεχειρία με διατήρηση ρωσικών εδαφικών κεκτημένων στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Bloomberg: Σχέδιο ΗΠΑ–Ρωσίας για εκεχειρία με διατήρηση ρωσικών εδαφικών κεκτημένων στην Ουκρανία

Βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι 14/8
Εργασιακά

Βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι 14/8

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»
Πολιτική

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής
Ειδήσεις

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά
Άλλοι Αρθρογράφοι

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

ΕΚΤ: «Καύσιμο» στην αύξηση επιτοκίων οι τιμές ενέργειας
Ειδήσεις

ΕΚΤ: «Καύσιμο» στην αύξηση επιτοκίων οι τιμές ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο Olympic Life, ελληνικών συμφερόντων, η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ