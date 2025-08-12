ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας αλιευτικού προϊόντος λόγω υπέρβασης ισταμίνης

Το προϊόν είχε:
- Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 15/11/2026
- Αριθμό παρτίδας: 33205023H
- Συσκευασία: λευκοσιδηρή, καθαρού βάρους 360 γρ., μεικτού βάρους 500 γρ.
- Παρασκευαστής: Ε. & Κ. Μπούχλης Α.Ε., Μόρια Λέσβου
Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας (Γενικό Χημείο του Κράτους, ΑΑΔΕ) και έδειξε ότι το προϊόν είναι «μη κανονικό – μη ασφαλές», καθώς εντοπίστηκε ισταμίνη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του νομοθετικού ορίου.
Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας και ήδη διεξάγονται σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί να μην το καταναλώσουν.