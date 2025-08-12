Ειδήσεις
17:06 - 12 Αυγ 2025

ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας αλιευτικού προϊόντος λόγω υπέρβασης ισταμίνης

Reporter.gr Newsroom
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων – Έλεγχος για τον προσδιορισμό ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα» για το 2025, προχώρησε σε δειγματοληψία προϊόντος «Κολέοι Ακέφαλοι ΛΕΒΑ».

Το προϊόν είχε:

  • Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 15/11/2026
  • Αριθμό παρτίδας: 33205023H
  • Συσκευασία: λευκοσιδηρή, καθαρού βάρους 360 γρ., μεικτού βάρους 500 γρ.
  • Παρασκευαστής: Ε. & Κ. Μπούχλης Α.Ε., Μόρια Λέσβου

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας (Γενικό Χημείο του Κράτους, ΑΑΔΕ) και έδειξε ότι το προϊόν είναι «μη κανονικό – μη ασφαλές», καθώς εντοπίστηκε ισταμίνη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του νομοθετικού ορίου.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας και ήδη διεξάγονται σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί να μην το καταναλώσουν.

