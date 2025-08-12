Τηλεφωνική συνομιλία Λαβρόφ-Ρούμπιο: Στο επίκεντρο οι προετοιμασίες για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ
20:34 - 12 Αυγ 2025

Τηλεφωνική συνομιλία Λαβρόφ-Ρούμπιο: Στο επίκεντρο οι προετοιμασίες για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, συζήτησαν, σε τηλεφωνική συνομιλία, τις προετοιμασίες για την επικείμενη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών που θα πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Στις 12 Αυγούστου, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Συζήτησαν ορισμένες πτυχές των προετοιμασιών για την επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση.

«Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης», σημειώνεται στο έγγραφο.

Στο Άνκορατζ θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (15/8) στο Άνκορατζ της Αλάσκα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

«Ενδέχεται να υπάρξουν μελλοντικά σχέδια για ταξίδι του προέδρου Τραμπ στη Ρωσία», πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2025 - 20:34
