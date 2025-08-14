Απώλειες στα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις αυστραλιανές αγορές, μετά τη μείωση του ποσοστού ανεργίας της χώρας στο 4,2% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.
Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε πώση 1,24% στις 42.736,82 μονάδες.
Παράλληλα, ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,01% στις 3.224,02 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρέμεινε αμετάβλητος, και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διαμορφώθηκε 0,39% χαμηλότερα στις 25.520,76 μονάδες.
Ο Shanghai έχασε 0,16% στις 3.677,64 μονάδες.
Στην Ινδία, ο Nifty 50 κέρδισε κατά 0,13% στις 24.651,75 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κέρδισε 0,50% στις 8.870,90 μονάδες.