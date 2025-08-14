Απώλειες στα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας
10:07 - 14 Αυγ 2025

Απώλειες στα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας

Πτώση κατεγράφη την Πέμπτη (14/8) στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ασίας, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις αυστραλιανές αγορές, μετά τη μείωση του ποσοστού ανεργίας της χώρας στο 4,2% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε πώση 1,24% στις 42.736,82 μονάδες.

Παράλληλα, ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,01% στις 3.224,02 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρέμεινε αμετάβλητος, και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διαμορφώθηκε 0,39% χαμηλότερα στις 25.520,76 μονάδες.

Ο Shanghai έχασε 0,16% στις 3.677,64 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 κέρδισε κατά 0,13% στις 24.651,75 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κέρδισε 0,50% στις 8.870,90 μονάδες.

Βρετανία: Η οικονομία αναπτύχθηκε καλύτερα από το αναμενόμενο το β&#039; τρίμηνο
ΧΑ: Οκτώ συνεχόμενες συνεδριάσεις με τζίρο άνω των 200 εκατ. ευρώ
Είκοσι χρόνια από τη μοιραία πτήση της «Ήλιος» - Το χρονικό της τραγωδίας
Αττίλας ΙΙ: 51 χρόνια από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο
Ασία σε τροχιά ρεκόρ: Kospi και Topix «αψηφούν» την ένταση στο Ιράν με οδηγό την τεχνολογία
Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα ελέω γεωπολιτικών – Νέο ράλι στη Νότια Κορέα
Ασία σε ράλι: Ο Nikkei 225 απογειώθηκε πάνω από τις 65.000 μονάδες
Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ
