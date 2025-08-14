Ο Πούτιν πηγαίνει στην Αλάσκα με στόχο να... λυγίσει τον Τραμπ

Η δημοτικότητα του Πούτιν στη Δύση μπορεί να είναι αρκετά χαμηλή, αλλά είναι ένας έμπειρος και ικανός πολιτικός που δεν πρέπει να υποτιμάται, λένε αναλυτές — και πιθανότατα θα προσπαθήσει να υπερισχύσει έναντι του λιγότερο έμπειρου αμερικανού ομολόγου του όταν οι δύο ηγέτες συναντηθούν στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/8).

Ο Πούτιν και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθούν με σκοπό να διαπραγματευτούν ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όσοι ακολουθούν στενά την ηγεσία της Μόσχας εμφανίζονται σκεπτικοί ότι στη σύνοδο θα επιτευχθεί μια διαρκής λύση.

«Ας το ξεκαθαρίσουμε: ο Πούτιν δεν παίρνει στα σοβαρά τον Τραμπ», δήλωσε η Τίνα Φόρντχαμ, ιδρύτρια της Fordham Global Foresight, στο CNBC ενόψει των συνομιλιών.

«Έχει ενισχύσει τις επιθέσεις, ακόμα και σε αστικούς πληθυσμούς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και αυτό έχει ερεθίσει και απογοητεύσει τον Τραμπ, και, ειλικρινά, είναι ταπεινωτικό», πρόσθεσε η Φόρντχαμ, υποστηρίζοντας πως η συνάντηση με τον Τραμπ θα αποτελέσει «ένα χαμηλού κόστους στιγμιότυπο για τον Πούτιν, ο οποίος έχει πραγματικά προκαλέσει σύγχυση στους αξιωματούχους του Τραμπ».

Η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της (που δεν έχουν προσκληθεί στη σύνοδο) υποστηρίζουν επίσης ότι ο Πούτιν δεν έχει διάθεση να τερματίσει τη σύγκρουση που εξελίσσεται εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Η ηγεσία του Κιέβου ισχυρίζεται αυτή την εβδομάδα ότι οι πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να ξεκινήσει νέες επιθέσεις, αντί να ετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός ή ειρήνη. Το CNBC επικοινώνησε με το Κρεμλίνο και αναμένει απάντηση.

Στρατιωτικοί αναλυτές επικαλέστηκαν πολλούς λόγους για τους οποίους η Ρωσία μπορεί να μην θέλει να τερματίσει τον πόλεμο πριν χρειαστεί, όπως η σχετικά πλεονεκτική της θέση στο πεδίο της μάχης παρά τις υψηλές απώλειες· η σταθερή παρουσία της σε κατειλημμένες περιοχές του νότου και της ανατολής της Ουκρανίας· και η δυνατότητα να διαθέσει περισσότερους στρατιώτες στη σύγκρουση.

Μέγιστες παραχωρήσεις

Επομένως, είναι πολύ πιθανό ο Πούτιν να επιδιώξει να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερες παραχωρήσεις και οφέλη για τη Ρωσία από τις ΗΠΑ, όταν πατήσει το αμερικανικό έδαφος για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

«Η ρωσική πλευρά πιθανόν θα επιδιώξει να διευρύνει την ατζέντα πέρα από την Ουκρανία, τονίζοντας τη δυνατότητα στρατηγικής γεωπολιτικής και οικονομικής συνεργασίας — περιλαμβανομένων επικερδών συμφωνιών ενέργειας και πιθανών συμφωνιών για τον έλεγχο των εξοπλισμών ή στρατηγικών όπλων», δήλωσε ο Ανδριούς Τουρσα, σύμβουλος για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη της Teneo.

«Το Κρεμλίνο πιθανότατα ελπίζει ότι η συναλλακτική φύση της προσέγγισης του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική θα βοηθήσει στην προώθηση των ρωσικών στόχων στην Ουκρανία, όπως εδαφικές παραχωρήσεις, περιορισμοί στην κυριαρχία και τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας, και αλλαγή στην πολιτική ηγεσία της», πρόσθεσε.

Η επίγνωση του Κρεμλίνου σχετικά με τη συναλλακτική προσέγγιση συμφωνιών του Τραμπ αναμένεται να καθοδηγήσει την τακτική του Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, και ο Πούτιν είναι «έμπειρος διαπραγματευτής», σύμφωνα με τον Christopher Granville, διευθυντή της TS Lombard.

«Ο Πούτιν είναι πάντα ικανός στο να χρησιμοποιεί την τακτική “παίρνω και δίνω”», είπε στο CNBC Europe. «Πραγματικά, ο Πούτιν έχει ήδη ένα μεγάλο κέρδος [με το ότι προσκλήθηκε στην Αλάσκα] και ότι πετυχαίνει διαπραγματεύσεις πριν από μια κατάπαυση του πυρός — αλλά έχει δώσει κιόλας κάτι στον Τραμπ».

«Έχει δώσει την εντύπωση ότι η σκληρή στάση του Τραμπ απέδωσε, ότι ο Πούτιν έχει προσφέρει παραχωρήσεις σε ανταλλαγές εδαφών … και αυτό είναι ήδη ένδειξη αυτής της ικανής “τακτικής παίρνω-δίνω” — ή της ψευδαίσθησης του ‘παίρνω-δίνω’ — που ο πρόεδρος Πούτιν έχει χρησιμοποιήσει με επιτυχία σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν», προσέθεσε.

Ο Τραμπ δείχνει αδυναμία

Μια πιθανή πηγή αδυναμίας για τον Τραμπ καθώς εισέρχεται στη συνάντηση είναι ότι ο Πούτιν θα αναγνωρίσει πως, παρά τις επανειλημμένες απειλές, ο αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να επιβληθεί περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις στη Μόσχα ακόμα κι όταν η τελευταία αρνήθηκε την κατάπαυση πυρός που είχε συμφωνηθεί από την Ουάσινγκτον και το Κίεβο.

Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ έχει επιλέξει να τιμωρήσει τους φίλους και εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, όπως η Ινδία — με υψηλότερους δασμούς και την απειλή «δευτερογενών κυρώσεων» — αντί να στοχοποιήσει άμεσα τη Ρωσία.

«Ο Πούτιν είναι αρκετά έξυπνος ώστε να αναγνωρίσει ότι ο Τραμπ αυξάνει την πίεση, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ο Τραμπ αποφάσισε να επικεντρωθεί στον φίλο του [τον πρωθυπουργό] Μόντι στην Ινδία, και όχι στον ίδιο τον Πούτιν», είπε η Φόρντχαμ.

«Μας δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ διστακτικός να ασκήσει πραγματική πίεση απευθείας στον Πούτιν, τόσο πολύ που είναι διατεθειμένος να θέσει σε κίνδυνο τη σχέση του με την Ινδία, η οποία είναι ένας τεράστιος σύμμαχος στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει επίσης κατηγορηθεί ότι έδειξε τα «χαρτιά» του στη Ρωσία, προτείνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο η Ουκρανία να «ανταλλάξει» κάποια εδάφη με τη Ρωσία – πρόταση που προκάλεσε ανησυχία στην Ευρώπη, η οποία έχει ζητήσει από τον Τραμπ να μην παραχωρήσει υπερβολικά στον Πούτιν.

Η Κάγια Κάλλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι ο Πούτιν «παίζει με τον Τραμπ» και απλώς «υποκρίνεται ότι διαπραγματεύεται». Το CNBC ζήτησε απάντηση από το Κρεμλίνο επί του θέματος.

Ευάλωτη η ρωσική οικονομία

Ωστόσο, παρόλο που ο Πούτιν φαίνεται να μπαίνει στις συνομιλίες από μια θέση ισχύος παρά αδυναμίας — κατάσταση που λίγοι άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες συναντούν όταν συναντώνται με τον Τραμπ — είναι πιθανό να αναζητεί και μια «έξοδο», καθώς η ρωσική οικονομία και οι πολίτες υποφέρουν από το βάρος των διεθνών κυρώσεων, της έλλειψης εργασίας και του εκρηκτικού πληθωρισμού, που ακόμα και ο Πούτιν χαρακτήρισε «ανησυχητικό».

«[Ο Πούτιν] ξεκινά από μια σχετικά ισχυρή θέση στο πεδίο της μάχης. Προχωρούν», είπε ο Ρίτσαρντ Πόρτες, επικεφαλής της οικονομικής σχολής του London Business School.

«Από την άλλη πλευρά, από οικονομική άποψη, ξεκινά από μια αδύναμη θέση. Η ρωσική οικονομία δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Τρέχουν σημαντικό δημοσιονομικό έλλειμμα, εν μέρει επειδή τα έσοδα από το πετρέλαιο έχουν μειωθεί δραστικά, το πετρέλαιο και το αέριο [έχουν υποχωρήσει] λόγω της τιμής του πετρελαίου. Και ... αυτή είναι μια αδύναμη οικονομία», ανέφερε στο CNBC.

Ο Michael Froman, πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, είπε ότι ο Πούτιν ενδέχεται να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση πυρός, αλλά μόνο εάν ο Τραμπ προσφέρει σοβαρές παραχωρήσεις σχετικά με τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, οι οποίες έχουν ήδη υποστηριχθεί από κυρώσεις και περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτατου ορίου στην τιμή του.

«Νομίζω ότι αν ο Πούτιν έρθει και πει: “Εντάξει, είμαι διατεθειμένος να αποδεχτώ μια κατάπαυση πυρός, αλλά πρέπει να ανακουφίσετε την πίεση στις εξαγωγές πετρελαίου μου”, είναι μια συμφωνία που θα μπορούσε να συζητηθεί, σωστά; Θα χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος τη διαπραγματευτική ισχύ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι, να κάνει κάτι που πριν δεν ήθελε — δηλαδή να δεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, κι αυτό θα βάλει τέλος στους εχθροπραξίες.»

«Αν ο πρόεδρος μπορέσει να επιστρέψει από την Αλάσκα με μια κατάπαυση πυρός, θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα· αν, όμως, αρχίσουν να διαπραγματεύονται ανταλλαγές εδαφών εις βάρος της Ουκρανίας, τότε δεν θα είναι μια καλή ή βιώσιμη συμφωνία», κατέληξε ο Froman.