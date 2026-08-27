Φωτιά στη Χίο - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (27/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι της Χίου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 35 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 13ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Χίου, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή ή υποδομές, ενώ οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεσή της.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα από θερμική και οπτική κάμερα.

Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση πραγματοποιείται σε μια ημέρα κατά την οποία η Χίος βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο αναμένεται να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.