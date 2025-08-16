Ο Τραμπ απορρίπτει την ιδέα εκεχειρίας στην Ουκρανία και πιέζει για άμεση συμφωνία ειρήνης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε το Σάββατο (16/8) υπέρ της απευθείας διαπραγμάτευσης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αντί μιας προκαταρκτικής συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, όπως προκύπτει από ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η συνάντηση κύλησε σε θετικό κλίμα, ενώ αποκάλυψε πως ακολούθησαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη ημέρα στην Αλάσκα! Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, πήγε εξαιρετικά καλά, όπως και η νυχτερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του ιδιαίτερα σεβαστού Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε μια Ειρηνευτική Συμφωνία, η οποία θα βάλει οριστικό τέλος στον πόλεμο, και όχι απλώς σε μια Συμφωνία Εκεχειρίας, η οποία συχνά δεν διαρκεί. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσιγκτον, στο Οβάλ Γραφείο, το απόγευμα της Δευτέρας. Αν όλα πάνε καλά, τότε θα προγραμματιστεί συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Πιθανόν να σωθούν εκατομμύρια ζωές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα»!

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, οι Ευρωπαίοι στρέφουν τώρα την προσοχή τους στη συνέχιση των συνομιλιών με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι Ευρωπαίοι τόνισαν τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αδιάκοπη αλληλεγγύη μας», αναφέρεται σε κοινή δήλωση του Καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς (CDU) με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας και της ηγεσίας της ΕΕ.

Χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ να προωθήσει την ειρήνη στην Ουκρανία και δήλωσαν πρόθυμοι να υποστηρίξουν μια τριμερή συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι επανέλαβαν και τις βασικές τους απαιτήσεις: «Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία χρειάζεται σιδερένιες εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα», αναφέρεται επίσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι θα έχει απευθείας τετ α τετ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα (18/8). Ο Ουκρανός Πρόεδρος επανέλαβε την θετική στάση για μία τριμερής σύνοδο μεταξύ του ιδίου, του Τραμπ και του Πούτιν, όπως είχε προτείνει προ ημερών ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει μεν πριν τη Σύνοδο στην Αλάσκα ότι εξετάζει τη συγκεκριμένη προοπτική, φρόντισε ωστόσο να απορρίψει αυτή τη λύση μετά το πέρας της Συνόδου.

Παράλληλα, ρωσικά μέσα φέρεται να αποτιμούν θετικά τη Σύνοδο, δεδομένου ότι παρά την μη ύπαρξη συμφωνίας για το μέλλον της Ουκρανίας ο Τραμπ φαίνεται να έχει αποδεχτεί αρκετές από τις απαιτήσεις της Μόσχας. Συγκεκριμένα, Ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ χαρακτήρισε τη σύνοδο στην Αλάσκα ως επιτυχία για τη χώρα του. Η συνάντηση ήταν ήρεμη και χωρίς τελεσίγραφα δημιουργήθηκε ένας πλήρης μηχανισμός επαφών σε ανώτατο κρατικό επίπεδο. Ο εν ενεργεία πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε κατά τη συνάντηση τις ρωσικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν άσκησαν περαιτέρω πίεση στη Ρωσία, έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Telegram.

Επιπλέον, η συνάντηση απέδειξε, κατά τα λεγόμενα του Μεντβέντεφ, ότι είναι δυνατές οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παράλληλα με τις εχθροπραξίες. «Η συνάντηση έδειξε ότι είναι δυνατές διαπραγματεύσεις χωρίς προαπαιτούμενα και ταυτόχρονα με τη συνέχιση της στρατιωτικής ειδικής επιχείρησης», δήλωσε ο Μεντβέντεφ. Με τον όρο «στρατιωτική ειδική επιχείρηση», η Ρωσία αναφέρεται επίσημα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Το πιο σημαντικό, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο, είναι ότι και οι δύο πλευρές στη συνάντηση στην Αλάσκα κατέστησαν σαφές ότι εναπόκειται πρωτίστως στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους να επιτύχουν τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Την ίδια στιγμή η διεθνής κοινότητα παρατηρεί τις εξελίξεις με επιφυλακτικότητα.

Να σημειωθεί ότι θετικά αποτιμά τη Σύνοδο της Αλάσκας ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος θεωρείται ο πιο … «ρωσόφιλος» εκ των Ευρωπαίων ηγετών, ενώ θετικά αλλά πιο συγκρατημένα εκφράστηκε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Κριτική προήλθε από τη Νορβηγία, η οποία απαίτησε κλιμάκωση των πιέσεων στη Μόσχα.