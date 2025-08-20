Αττική: «Σαφάρι» συλλήψεων Τούρκων για οργανωμένο έγκλημα – Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε εξέλιξη

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Από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο τη σύλληψη Τούρκων υπηκόων που διαμένουν στην Ελλάδα και φέρονται να εμπλέκονται σε κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος.

Μέχρι στιγμής, έξι άτομα τουρκικής υπηκοότητας έχουν συλληφθεί, ενώ σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται εντατικά σε κατοικίες και άλλους χώρους ενδιαφέροντος.

Η επιχείρηση αυτή εντάσσεται σε ευρύτερη σειρά παρεμβάσεων της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα –κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα– με στόχο την εξάρθρωση δικτύων που συνδέονται με τη λεγόμενη τουρκική μαφία.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν από τις αρχές μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.