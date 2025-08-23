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Καιρός: Αίθριος με ελαφριά πτώση της θερμοκρασίας
Ειδήσεις
13:59 - 23 Αυγ 2025

Καιρός: Αίθριος με ελαφριά πτώση της θερμοκρασίας

Reporter.gr Newsroom
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Γενικά αίθριος, αλλά με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και παροδικές νεφώσεις που ίσως καταλήξουν σε τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θράκη είναι ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). 

Ακόμη, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Γενικά, ο καιρός προβλέπεται αίθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, απο την άλλη, αναμένονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Από 22 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία.

Πρόγνωση καιρού για αύριο, Κυριακή 24/8

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

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