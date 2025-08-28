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Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκροί δύο 16χρονοι σε τροχαίο στην Κορησό
Ειδήσεις
11:10 - 28 Αυγ 2025

Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκροί δύο 16χρονοι σε τροχαίο στην Κορησό

Reporter.gr Newsroom
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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην εθνική οδό Καστοριάς–Αμυνταίου, κοντά στην περιοχή της Κορησού, όπου δύο 16χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, εντοπίστηκαν νεκροί μετά από εκτροπή του οχήματός τους.

Οι γονείς των ανήλικων είχαν απευθυνθεί νωρίτερα στην Αστυνομία, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Περίπου στις 6 το πρωί, η Πυροσβεστική εντόπισε το αυτοκίνητο —ένα λευκό Ι.Χ.— το οποίο είχε μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Σύμφωνα με το τοπικό Μέσο oladeka.com, το όχημα φαίνεται πως εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν τα δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σε σχετική ανάρτηση στο X, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφερε: «Χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής και ανατροπής του οχήματος, στην περιοχή Κορησός Καστοριάς. Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.»

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

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