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Τα «πιστοληπτικά σκορ» των οφειλετών: Νέο credit score για πολίτες και επιχειρήσεις
Οικονομία
09:15 - 23 Ιουλ 2026

Τα «πιστοληπτικά σκορ» των οφειλετών: Νέο credit score για πολίτες και επιχειρήσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε λειτουργία σταδιακά αναμένεται να μπει ένα νέο σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών πιστοληπτικής αξιολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα, που στόχο έχει να φέρει μια νέα εποχή στην αξιολόγηση της οικονομικής φερεγγυότητας. Συγκεκριμένα, μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr, πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτούν ηλεκτρονικά την πιστοληπτική τους βαθμολογία, η οποία θα αποτυπώνει τη συνολική οικονομική τους εικόνα και θα μπορεί, κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής τους, να αξιοποιείται σε συναλλαγές με φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.  

Σημειώνεται, ότι το νέο πλαίσιο ενεργοποιείται με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, η οποία καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, τα κριτήρια αξιολόγησης και τη μεθοδολογία υπολογισμού της βαθμολογίας μέσω ειδικών αλγορίθμων.

Η νέα αξιολόγηση θα κατατάσσει τα φυσικά πρόσωπα σε έξι βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας και τις επιχειρήσεις σε δέκα, αξιοποιώντας δεδομένα τόσο από δημόσιες υπηρεσίες, όπως η ΑΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ, όσο και από ιδιωτικούς φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει από τη συνολική οικονομική συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, οφειλές, ρυθμίσεις και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση οικονομικών υποχρεώσεων.

Στόχος του νέου συστήματος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δείκτη οικονομικής αξιοπιστίας, ο οποίος θα συγκεντρώνει πληροφορίες που μέχρι σήμερα ήταν κατακερματισμένες σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της πιστοληπτικής κατάστασης κάθε πολίτη και επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, το θεσμικό πλαίσιο διαμορφώνεται με την κοινή υπουργική απόφαση 117113 ΕΞ 2026 (ΦΕΚ Β' 4422/20.07.2026), ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας καθορίζονται με την απόφαση 117786 ΕΞ 2026. Οι αποφάσεις προσδιορίζουν τις πηγές άντλησης των δεδομένων, τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας, τις κατηγορίες αξιολόγησης, τη διαδικασία έκδοσης της ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολογίας, αλλά και τους μηχανισμούς διόρθωσης στοιχείων και άσκησης των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η διαδικασία έκδοσης της βαθμολογίας

Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ειδικής εφαρμογής στο gov.gr. Προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου για την άντληση των αναγκαίων στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και τους ιδιωτικούς φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης. Χωρίς αυτήν τη συναίνεση η διαδικασία δεν θα μπορεί να προχωρήσει.

Με την υποβολή της αίτησης θα δημιουργείται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου και θα ξεκινά η επεξεργασία των στοιχείων. Παράλληλα, το σύστημα θα αντλεί τα στοιχεία επικοινωνίας από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να ενημερώνει ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η αξιολόγηση θα ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών, ενώ η ενημέρωση για τη βαθμολογία θα είναι διαθέσιμη τόσο μέσω της εφαρμογής όσο και από τη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr. Η ισχύς της θα είναι τρίμηνη και, μετά τη λήξη της, θα μπορεί να εκδίδεται νέα βαθμολογία με βάση τα πλέον πρόσφατα οικονομικά δεδομένα.

Πώς θα υπολογίζεται η πιστοληπτική εικόνα

Η ενιαία πιστοληπτική βαθμολογία δεν θα αποτελεί απλή καταγραφή των οφειλών ούτε θα εμφανίζει αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία του ενδιαφερομένου. Αντίθετα, θα αποτυπώνει μια συνολική εκτίμηση της οικονομικής του αξιοπιστίας, η οποία θα προκύπτει από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων.

Στην «καρδιά» του συστήματος βρίσκονται αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, οι οποίοι αναλύουν ιστορικά στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς, αξιολογώντας τόσο τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων όσο και την πιθανότητα μελλοντικής αθέτησης πληρωμών.

Το μοντέλο θα συνδυάζει τα στοιχεία του Δημοσίου με τις αξιολογήσεις των ιδιωτικών φορέων, ενώ θα αναπροσαρμόζεται περιοδικά ώστε να αντανακλά τις εξελίξεις στην οικονομία.

Οι αλγόριθμοι θα βασίζονται κυρίως στα δεδομένα της τελευταίας διετίας, εξετάζοντας όχι μόνο τη σημερινή οικονομική κατάσταση αλλά και τη διαχρονική συνέπεια του πολίτη ή της επιχείρησης στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ποια στοιχεία θα λαμβάνονται υπόψη

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας θα αξιοποιούνται, μεταξύ άλλων:

  • τα δηλωθέντα εισοδήματα,
  • η περιουσιακή εικόνα και τα στοιχεία του ΕΝΦΙΑ,
  • οι φορολογικές οφειλές,
  • οι ρυθμίσεις και η πορεία εξυπηρέτησής τους,
  • η συνέπεια στις πληρωμές,
  • οι ασφαλιστικές οφειλές προς το ΚΕΑΟ,
  • στοιχεία από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, όπως πτωχεύσεις και πλειστηριασμοί,
  • μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.

Η αξιολόγηση δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στο ύψος των οφειλών, αλλά στη συνολική οικονομική συμπεριφορά, στη δυνατότητα αποπληρωμής και στη συνέπεια που έχει επιδείξει ο ενδιαφερόμενος.

Οι βαθμίδες αξιολόγησης

Για τα φυσικά πρόσωπα θα εφαρμόζεται εξαβάθμια κλίμακα (ΑΑ, Α, ΒΒ, Β, Γ και Δ), ενώ για τις επιχειρήσεις θα χρησιμοποιείται δεκαβάθμια κλίμακα (ΑΑΑ, ΑΑ, Α, ΒΒΒ, ΒΒ, Β, CCC, CC, C και D).

Όσο υψηλότερη θα είναι η βαθμίδα, τόσο ισχυρότερη θα θεωρείται η πιστοληπτική εικόνα του ενδιαφερομένου, ενώ οι χαμηλότερες κατηγορίες θα υποδηλώνουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. Η ενημέρωση θα συνοδεύεται από επεξήγηση του αποτελέσματος και αναφορά στη διάρκεια ισχύος της αξιολόγησης.

Διόρθωση στοιχείων και επανυπολογισμός

Το νέο σύστημα προβλέπει δυνατότητα διόρθωσης ή επικαιροποίησης των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση της βαθμολογίας.

Εφόσον ο πολίτης ή η επιχείρηση διαπιστώσει ανακρίβειες ή μεταβολές στα οικονομικά δεδομένα, θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα πραγματοποιείται νέα άντληση των στοιχείων και θα εκδίδεται επικαιροποιημένη πιστοληπτική βαθμολογία.

Πρόσβαση μόνο με τη συναίνεση του ενδιαφερομένου

Η πρόσβαση τραπεζών και λοιπών ιδιωτικών φορέων στην πιστοληπτική βαθμολογία δεν θα είναι αυτόματη. Για κάθε αίτημα θα απαιτείται ξεχωριστή και ρητή συγκατάθεση του πολίτη ή της επιχείρησης.

Ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει ηλεκτρονική ειδοποίηση και, μέσω των προσωπικών του κωδικών Taxisnet, θα μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει το συγκεκριμένο αίτημα. Η συγκατάθεση θα αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη χρήση και δεν θα παρέχει μόνιμη πρόσβαση στα οικονομικά του στοιχεία.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική διαδικασία αμφισβήτησης της αξιολόγησης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η πιστοληπτική του εικόνα δεν αποτυπώνεται ορθά.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 09:18
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