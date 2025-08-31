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Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη: 48 συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς – Χειροπέδες και σε ένστολους
Ειδήσεις
15:53 - 31 Αυγ 2025

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη: 48 συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς – Χειροπέδες και σε ένστολους

Reporter.gr Newsroom
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Από τις πρωινές ώρες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με στόχο τη διάλυση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές ποινικές δραστηριότητες, όπως διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα» χρήματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 48 συλλήψεις, ενώ στις εφόδους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, διάφορα είδη οπλισμού, όπως πιστόλια και πολεμικά τυφέκια, καθώς και οχήματα που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη του κυκλώματος.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται πως είχε αποκτήσει πολυεπίπεδη δράση τα τελευταία χρόνια, δρώντας οργανωμένα σε διάφορους τομείς παρανομίας. Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ανάμεσα στους φερόμενους ως εμπλεκόμενους περιλαμβάνονται ένστολα άτομα – αστυνομικοί και στρατιωτικοί – αλλά και επιχειρηματίες με κοινωνική και επαγγελματική παρουσία στο νησί.

Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται ένας αστυνομικός από την περιοχή του Ρεθύμνου, καθώς και δύο στρατιωτικοί – ένας που υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό και ένας στην Πολεμική Αεροπορία.

Η επιχείρηση συντονίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συμμετοχή αστυνομικών από διάφορες μονάδες, όπως οι ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, τα ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, η ΕΚΑΜ Κρήτης, καθώς και παρουσία δικαστικών λειτουργών. Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές τις επόμενες ώρες.

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