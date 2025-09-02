Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η οδηγός του τροχαίου στη Θεσσαλονίκη

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, έπειτα από την απολογία της ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, η 45χρονη που κατηγορείται για τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη δύο τραυματιών, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (29/8) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την αποφυλάκισή της με όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής, αφαίρεση και στέρηση άδειας οδήγησης με πλήρη απαγόρευση χειρισμού οχήματος, καθώς και την καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει ένα κακούργημα και τρία πλημμελήματα: επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη και μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για άνθρωπο και ξένα πράγματα (κακούργημα), σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου με τραυματισμούς, καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών — πράξη που, σύμφωνα με την ίδια, σχετίζεται με λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου.

Στην απολογία της αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος ή ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, υποστήριξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και ισχυρίστηκε πως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, μαθαίνοντας για το συμβάν όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φίλη της. «Ευτυχώς σώθηκαν τα παιδιά» φέρεται να είπε αναφερόμενη στους δύο νεαρούς τραυματίες.

Οι τραυματίες, ηλικίας 26 και 28 ετών, που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα με το οποίο συγκρούστηκε το πολυτελές αυτοκίνητο της 45χρονης, εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ: η 26χρονη οδηγός σε ΜΕΘ και ο συνοδηγός της σε απλή κλίνη.