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Η ΕΛΣΤΑΤ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Ειδήσεις
20:00 - 05 Σεπ 2025

Η ΕΛΣΤΑΤ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δίνει το «παρών» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), φέρνοντας στο επίκεντρο της φετινής συμμετοχής της στατιστικά δεδομένα για τον πληθυσμό, την οικονομία, τον τουρισμό, τη γεωργία και την καθημερινή ζωή των πολιτών, παρουσιάζοντάς τα με εύληπτο και ελκυστικό τρόπο μέσω σύγχρονων εργαλείων οπτικοποίησης.

Κεντρικό σημείο της παρουσίας της αποτελεί η εκδήλωση με θέμα «Αναθεωρήσεις στους Εθνικούς Λογαριασμούς: Πλαίσιο, Διαδικασίες, Εξελίξεις», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (αίθουσα C). Στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ και προσκεκλημένοι ομιλητές θα αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθεωρήσεις στα στοιχεία ΑΕΠ, κατανάλωσης, επενδύσεων και εισοδήματος, ώστε να αποτυπώνονται με ακρίβεια τα στατιστικά και οικονομικά μεγέθη της Χώρας.

Στο περίπτερο 15 (stand 30) της 89ης ΔΕΘ, η ΕΛΣΤΑΤ θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ειδική, αναλυτική έκδοση με τα αποτελέσματα της πρόσφατης Απογραφής Κτιρίων, ενώ θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό με λεπτομερή δεδομένα για την Απογραφή Πληθυσμού–Κατοικιών, καθώς και επίκαιρες εκδόσεις με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για την οικονομία, το εργατικό δυναμικό, τις δαπάνες των νοικοκυριών, τον τουρισμό, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τις συνθήκες διαβίωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσει και η παρουσίαση θεματικών infographics, όπως αυτού με τα επικρατέστερα ονόματα, στην Ελλάδα, ανά έτος γέννησης και η καταγραφή ανά περιφέρεια της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), του οικονομικού δείκτη δηλαδή, που φανερώνει πόσο πλούτο παράγει κάθε περιοχή της χώρας και σε ποιους τομείς βασίζεται αυτός ο πλούτος.

Επενδύοντας τέλος, με συνέπεια, σε δράσεις που προωθούν την Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας, η ΕΛΣΤΑΤ οργανώνει και φέτος σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων που προγραμματίζουν επισκέψεις στο περίπτερό της. Παιχνίδια, παρουσιάσεις και ψηφιακά εργαλεία επιστρατεύονται προκειμένου να γνωρίσουν οι νέοι τη στατιστική επιστήμη με τρόπο ελκυστικό και βιωματικό.

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