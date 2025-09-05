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Εντυπωσιακή νίκη για την Εθνική Ελλάδος: Επικράτησε 5-1 έναντι της Λευκορωσίας
Ειδήσεις
23:58 - 05 Σεπ 2025

Εντυπωσιακή νίκη για την Εθνική Ελλάδος: Επικράτησε 5-1 έναντι της Λευκορωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Με εκρηκτικό ρυθμό ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδας την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας επί της Λευκορωσίας με σκορ 5-1 στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκε δυναμικά στον 3ο όμιλο, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της.

Η Εθνική Ελλάδος πέτυχε τέσσερα γκολ πριν το ημίχρονο, έχοντας πέντε διαφορετικούς σκόρερ, ενώ τρεις παίκτες (Καρέτσας, Παυλίδης και Μπακασέτας) συνδύασαν γκολ με ασίστ.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Καρέτσας σκόραρε από κοντά μετά από ωραία ενέργεια και πάσα του Παυλίδη. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 17’ ο Παυλίδης διπλασίασε τα τέρματα της Ελλάδας με κεφαλιά, ύστερα από εξαιρετική σέντρα του Καρέτσα.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 21’, ο Μπακασέτας εξαπέλυσε έναν δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 3-0. Η ελληνική κυριαρχία επιβεβαιώθηκε και στο 36’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, ο Κουρμπέλης πήδηξε ψηλά και με κεφαλιά πέτυχε το τέταρτο γκολ.

Το πέμπτο γκολ της Εθνική Ελλάδος ήρθε στο 63’, ενώ η μοναδική αντίδραση της Λευκορωσίας ήρθε στο 72’, όταν ο Μπαρκόβσκι ευστόχησε από τα έντεκα βήματα, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.

Πλέον, η ελληνική ομάδα στρέφει την προσοχή της στο επόμενο παιχνίδι, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου (21:45) απέναντι στη Δανία, και στοχεύει σε δεύτερη διαδοχική νίκη για να εδραιωθεί στην κορυφή του ομίλου.

Συνθέσεις ομάδων:

Ελλάδα: Τζολάκης, Τσιμίκας (62’ Κυριακόπουλος), Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (62’ Μουζακίτης), Ζαφείρης (83’ Μάνταλος), Μπακασέτας (73’ Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης (73’ Ιωαννίδης).

Λευκορωσία: Παβλιουτσένκο, Ζάμπελιν, Μαρτίνοβιτς (55’ Μαρτίνοβιτς), Πέτσεριν, Πίγκας, Γιαμπλόνσκι (79’ Μιακιτς), Κορζούν, Κοβάλεβ (46’ Μπαρκόβσκι), Γκρόμικο (67’ Πάσεβιτς), Έμπονχ, Μελνιτσένκο (67’ Ντεμτσένκο).

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