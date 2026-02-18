Ουκρανία: Επιβολή κυρώσεων κατά του προέδρου της Λευκορωσίας, Λουκασένκο

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα (18/2) την επιβολή νέου πακέτου κυρώσεων σε βάρος του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι θα κλιμακώσει τα αντίμετρα εξαιτίας της στήριξης που, όπως υποστηρίζει, παρείχε το Μινσκ στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι η Λευκορωσία, ένας από τους στενότερους συμμάχους της Μόσχας, αποτέλεσε το 2022 βάση εκκίνησης για τη ρωσική εισβολή, επιτρέποντας στις ρωσικές δυνάμεις να κινηθούν προς το Κίεβο προτού τελικά απωθηθούν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «θα εντείνουμε σημαντικά τα αντίποινα απέναντι σε κάθε μορφή συνδρομής του Λουκασένκο στη δολοφονία Ουκρανών». Από την πλευρά της, η υπηρεσία Τύπου της λευκορωσικής προεδρίας δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι η Λευκορωσία, με την οποία η Ουκρανία μοιράζεται σύνορα άνω των 1.000 χιλιομέτρων, διευκόλυνε τις εκτεταμένες ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αν και δεν έχουν σημειωθεί ενεργές συγκρούσεις κατά μήκος των κοινών συνόρων, κατηγόρησε το Μινσκ ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 επέτρεψε την εγκατάσταση συστήματος σταθμών αναμετάδοσης για τον έλεγχο ρωσικών drones που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στόχων.

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ορισμένες επιθέσεις, ιδίως κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και σιδηροδρομικών δικτύων, χωρίς αυτή τη βοήθεια από τη Λευκορωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας παράλληλα την απαγόρευση εισόδου του Λουκασένκο στην Ουκρανία.

Μια κίνηση με κυρίως συμβολικό χαρακτήρα

Δεδομένου ότι ο Λουκασένκο βρίσκεται ήδη υπό καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ουκρανική απόφαση εκτιμάται ότι έχει κυρίως συμβολική σημασία. Ωστόσο, ο Ζελένσκι τόνισε πως η Ουκρανία θα επιδιώξει συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της, ώστε τα νέα μέτρα να αποκτήσουν «παγκόσμιο αντίκτυπο».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μερική άρση κυρώσεων εις βάρος τριών λευκορωσικών εταιρειών παραγωγής ποτάσας -βασικού συστατικού για λιπάσματα- μετά την απελευθέρωση 123 πολιτικών κρατουμένων από το καθεστώς του Μινσκ.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Μάρια Καλέσνικοβα, η οποία κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαλόγου με τον Λουκασένκο, προειδοποιώντας ότι η απομόνωσή του ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ρωσική επιρροή στη Λευκορωσία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περισσότεροι από 3.000 Λευκορώσοι επιχειρηματίες φέρονται να στηρίζουν τη ρωσική πολεμική βιομηχανία, προμηθεύοντας -μεταξύ άλλων- εξαρτήματα για πυραυλικά συστήματα. Υπενθύμισε επίσης τα σχέδια του Μινσκ για εγκατάσταση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς Oreshnik στο έδαφός του.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Μόσχα είχε δημοσιοποιήσει βίντεο που παρουσίαζε την ανάπτυξη του συστήματος Oreshnik στη Λευκορωσία, με το Λουκασένκο να δηλώνει τότε ότι το σύστημα έχει τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.