Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να επιδείξουν διάθεση συμβιβασμού, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια. Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι μια στρατιωτική νίκη είναι πλέον μη ρεαλιστική και για τις δύο πλευρές.

Όπως δήλωσε, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν, ωστόσο τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Λουκασένκο τόνισε επίσης ότι η Ουκρανία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τη Λευκορωσία. Η τοποθέτησή του ήρθε μετά από δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ρωσικών επιθέσεων από το έδαφος της Λευκορωσίας. Υπενθυμίζεται ότι το Μινσκ είχε επιτρέψει το 2022 τη χρήση του εδάφους του για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ έχει δεχθεί και την ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών όπλων.

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι πρότεινε στον Τραμπ να οργανωθεί μια προσωπική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Χθες συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Χ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε ένα πλαίσιο που θα καθιστούσε πολύ πιο δύσκολο για τον Πούτιν να την απορρίψει. «Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, το Κρεμλίνο επιμένει ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να γίνει μόνο στη Μόσχα, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι απέρριψε πρόταση για συνάντηση με τον Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν. «Η Ρωσία έδειξε για άλλη μία φορά ότι δεν είναι έτοιμη να συζητήσει σοβαρά», υποστήριξε.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν είχε δηλώσει στις αρχές του μήνα ότι «δεν βλέπει κανένα νόημα» σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, όσο δεν υπάρχει προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας.