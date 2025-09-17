Εκτός δεκάδας στο παγκόσμιο στίβου ο Μίλτος Τεντόγλου λόγω τραυματισμού

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να αποδώσει όπως θα ήθελε στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, καθώς ένας τραυματισμός τον εμπόδισε να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που είχε ξεκινήσει με ένα άλμα στα 7,83μ., δοκίμασε την τρίτη προσπάθειά του, αλλά ήταν φανερό ότι δεν πατούσε καλά, έμεινε στα 7,67μ. και περιορίστηκε στην 11η θέση, χάνοντας το δικαίωμα να συνεχίσει τον τελικό.

Έτσι, αφού η παρουσία του στον αγώνα δεν συνοδεύτηκε από καλές επιδόσεις, έμεινε εκτός δεκάδας και μακριά από τα μετάλλια.

Η συμμετοχή του τερματίστηκε οριστικά όταν ο Λέστερ Λεσκάι, ο οποίος είχε κάνει δύο άκυρα άλματα, σημείωσε επίδοση 7,97 μέτρα, προσπερνώντας τον και αφήνοντάς τον στην 11η θέση.

Η κάμερα κατέγραψε τον Έλληνα πρωταθλητή φανερά απογοητευμένο από την εξέλιξη αυτή, παρότι έδειξε αθλητικό ήθος, χειροκροτώντας τον Ισπανό αντίπαλό του.