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ΗΣΑΠ: Αποσύρθηκε συρμός στο Μοναστηράκι - Ο λόγος
Ειδήσεις
20:45 - 20 Σεπ 2025

ΗΣΑΠ: Αποσύρθηκε συρμός στο Μοναστηράκι - Ο λόγος

Reporter.gr Newsroom
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Αποσύρθηκε σήμερα στις 17:33 το απόγευμα του Σαββάτου στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά λόγω έντονης μυρωδιάς.

Τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός, ενώ ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο αμαξοστάσιο.

Από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: «Από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός, που αποσύρθηκε νωρίτερα από την κυκλοφορία, λόγω έντονης μυρωδιάς, στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, δεν προέκυψε τεχνική βλάβη.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων».

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