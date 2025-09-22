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Ολοκληρώθηκε η τετραμερής αεροναυτική άσκηση «Eunomia 6-25»
Ειδήσεις
13:04 - 22 Σεπ 2025

Ολοκληρώθηκε η τετραμερής αεροναυτική άσκηση «Eunomia 6-25»

Reporter.gr Newsroom
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Η τετραμερής αεροναυτική άσκηση με την επωνυμία "Eunomia 6-25", που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Συντονισμένης Τετραμερούς Πρωτοβουλίας (QUAD) μεταξύ Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Γαλλίας και Ιταλίας, ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), την ίδια ημέρα έλαβε χώρα και η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών.

Τις δραστηριότητες της ημέρας παρακολούθησαν, εν πλω επί της γαλλικής φρεγάτας LANGUEDOC, εκπρόσωποι και των τεσσάρων χωρών της QUAD.

Από ελληνικής πλευράς, στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Κατά την διάρκειά της άσκησης εκτελέστηκαν σύνθετα επιχειρησιακά αντικείμενα, όπως:

- Βολές από πολεμικά πλοία κατά στόχου επιφάνειας (Gun Exercise - GUNEX).

- Αντικείμενα αντιμετώπισης αεροπορικής προσβολής (Air Defence Exercise - ADEX).

- Συνδυασμένη ανθυποβρυχιακή άσκηση (Combined Anti - Submarine Exercise - CASEX).

- Έρευνα και διάσωση (Search and Rescue Exercise - SAREX).

- Aσκήσεις πολέμου επιφανείας (Surface Warfare Exercise - SURFEX).

- Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής (Maritime Interdiction Operations - ΜΙΟ).

- Εκτέλεση μη Συναινετικής Νηοψίας (Visit BoardSearch Seizure - VBSS).

Μέσω της άσκησης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κατέστη εφικτή η αναβάθμιση και διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, επιτυγχάνοντας επίδειξη συνοχής και συνεργασίας.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση και ικανότητα των τεσσάρων χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία να συνεργάζονται και να υλοποιούν δράσεις με σκοπό την ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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