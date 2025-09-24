Χρηματική ενίσχυση στους πληγέντες της τρομοκρατικής επίθεσης της 31ης Οκτωβρίου 2024 στους Αμπελοκήπους

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από την τρομοκρατική ενέργεια της 31ης Οκτωβρίου 2024 στο κτήριο της οδού Αρκαδίας 4, στους Αμπελοκήπους.

Την απόφαση, που αποτελεί υλοποίηση της εξαγγελίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η κρατική αρωγή ενεργοποιήθηκε για την υποστήριξη ιδιοκτητών και ενοικιαστών της πολυκατοικίας, οι περιουσίες των οποίων υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο οποίος επιχορηγείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το βοήθημα για κάλυψη μίσθωσης κατοικίας καταβάλλεται εφάπαξ και ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό ή 6.000 ευρώ για δύο συνοικούντα πρόσωπα, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος. Σε περιπτώσεις που υπάρχει μέλος με αναπηρία άνω του 67%, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 1.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι διέμεναν στην πολυκατοικία ως κύρια κατοικία και είχαν πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή δικαίωμα χρήσης.

Για την αντικατάσταση οικοσκευής προβλέπεται εφάπαξ βοήθημα έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση των ζημιών, ενώ για τη μεταφορά οικοσκευής που δεν καταστράφηκε πλήρως καλύπτεται το 80% της σχετικής δαπάνης, με ανώτατο όριο τα 1.500 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά γίνεται εντός Αττικής. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή ένοικοι του κτήρίου, με εξαίρεση όσους διατηρούσαν βραχυχρόνιες μισθώσεις.