ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματική ενίσχυση στους πληγέντες της τρομοκρατικής επίθεσης της 31ης Οκτωβρίου 2024 στους Αμπελοκήπους
Ειδήσεις
10:02 - 24 Σεπ 2025

Χρηματική ενίσχυση στους πληγέντες της τρομοκρατικής επίθεσης της 31ης Οκτωβρίου 2024 στους Αμπελοκήπους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από την τρομοκρατική ενέργεια της 31ης Οκτωβρίου 2024 στο κτήριο της οδού Αρκαδίας 4, στους Αμπελοκήπους. 

Την απόφαση, που αποτελεί υλοποίηση της εξαγγελίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η κρατική αρωγή ενεργοποιήθηκε για την υποστήριξη ιδιοκτητών και ενοικιαστών της πολυκατοικίας, οι περιουσίες των οποίων υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο οποίος επιχορηγείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το βοήθημα για κάλυψη μίσθωσης κατοικίας καταβάλλεται εφάπαξ και ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό ή 6.000 ευρώ για δύο συνοικούντα πρόσωπα, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος. Σε περιπτώσεις που υπάρχει μέλος με αναπηρία άνω του 67%, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 1.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι διέμεναν στην πολυκατοικία ως κύρια κατοικία και είχαν πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή δικαίωμα χρήσης.

Για την αντικατάσταση οικοσκευής προβλέπεται εφάπαξ βοήθημα έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση των ζημιών, ενώ για τη μεταφορά οικοσκευής που δεν καταστράφηκε πλήρως καλύπτεται το 80% της σχετικής δαπάνης, με ανώτατο όριο τα 1.500 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά γίνεται εντός Αττικής. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή ένοικοι του κτήρίου, με εξαίρεση όσους διατηρούσαν βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ΧΑ μπροστά στην εξαιρετικά κρίσιμη ζώνη αντίστασης των 2094-2111 μονάδων
Αναλύσεις

Το ΧΑ μπροστά στην εξαιρετικά κρίσιμη ζώνη αντίστασης των 2094-2111 μονάδων

Eurobank – ΕΤαΕ: Συμφωνία €62,5 εκατ. για τη στήριξη ΜμΕ και start-ups στην Κύπρο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank – ΕΤαΕ: Συμφωνία €62,5 εκατ. για τη στήριξη ΜμΕ και start-ups στην Κύπρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισόβια στον γυναικοκτόνο των Αμπελοκήπων για τη δολοφονία της συζύγου το 2024
Ειδήσεις

Ισόβια στον γυναικοκτόνο των Αμπελοκήπων για τη δολοφονία της συζύγου το 2024

Αμπελόκηποι: Σφραγίστηκε παράνομος οίκος ευγηρίας - Συνελήφθη 72χρονη για κακομεταχείριση ηλικιωμένων
Ειδήσεις

Αμπελόκηποι: Σφραγίστηκε παράνομος οίκος ευγηρίας - Συνελήφθη 72χρονη για κακομεταχείριση ηλικιωμένων

Αθώος ο Νίκος Ρωμανός 17 μήνες μετά την κράτησή του
Ειδήσεις

Αθώος ο Νίκος Ρωμανός 17 μήνες μετά την κράτησή του

Αμπελόκηποι: Επίθεση με τσεκούρι σημειώθηκε σε βάρος αστυνομικού
Ειδήσεις

Αμπελόκηποι: Επίθεση με τσεκούρι σημειώθηκε σε βάρος αστυνομικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ